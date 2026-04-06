La Peña No Te Embales de Benavente cumple 30 años y lo celebra con Makoki

La Peña No Te Embales, una agrupación no oficial de las Fiestas del Toro de Benavente, conmemora este año su 30 aniversario y refuerza su presencia en las fiestas patronales de La Veguilla y en las Fiestas del Toro con una programación especial en la que no falta las ganas de disfrutar, la participación abierta y guiños a su propia trayectoria. Surgida hace tres décadas como un grupo de doce amigos, ha crecido sin perder su identidad, apostando por un modelo no oficial que le permite conservar su independencia y su carácter propio.

Entre las principales iniciativas previstas este año destacan dos jornadas conmemorativas. La primera será la del próximo viernes día 10, previo a La Veguilla y habrá otra cita especial en el viernes pre-Toro. Para este viernes, la peña ha organizado un "correbares" por el centro de Benavente y contará para ello con la Charanga Makoli, una banda que ya formó parte de su décimo aniversario. El recorrido incluirá varias paradas en establecimientos colaboradores, en una propuesta pensada para animar las calles en un momento previo a la programación oficial.

La Peña No Te Embales en una de las Vacas de la Sangría. / E. P.

La jornada concluirá con una fiesta con DJs en un establecimiento de la calle Los Carros, con acceso abierto al público mediante inscripción previa. La iniciativa incluye también una camiseta conmemorativa del aniversario, en una apuesta por implicar tanto a peñistas como a vecinos y visitantes.

Desde la peña animan a participar de las iniciativas organizadas y la inscripción será de 20 euros con derecho a consumiciones, además de la camiseta conmemorativa del aniversario de la Peña y la participación en el pasacalles con Makoki.

Además, de cara a las Fiestas del Toro, No Te Embales prepara una acción simbólica vinculada a su historia y que consistirá en la colocación de pancartas y fotografías en los distintos locales que ha ocupado a lo largo de los años. La propuesta culminará con una visita colectiva de la peña a esos espacios, en un recorrido cargado de memoria y significado.

Mantiene su identidad

Actualmente integrada por 82 miembros, la peña mantiene su filosofía original basada en "la amistad", según explica uno de sus miembros, Andrés Rivera. “Somos un grupo de amigos; todos nos conocemos y compartimos ese vínculo”, explican desde la organización.

Esa idea se refleja también en su sistema de incorporación, basado en el consenso interno, y en una evolución natural que ha permitido la entrada progresiva de nuevas generaciones, manteniendo siempre el equilibrio entre tradición y renovación.

A lo largo de los años, No Te Embales se ha consolidado como una de las peñas más activas del calendario festivo local. Entre sus iniciativas más reconocidas se encuentra la tradicional “Vaca de la Sangría”, que suma ya cerca de tres décadas de historia, así como otras propuestas como el Gran Prix del martes del Toro, las sesiones de charanga o su despedida del viernes, que incluye fuegos artificiales y sorpresas.

En los últimos tiempos, la peña ha adaptado parte de su actividad para reducir el impacto en el entorno vecinal, apostando por formatos más diurnos como comidas y vermús, sin renunciar al ambiente festivo que la caracteriza.

Noticias relacionadas

Treinta años después de su nacimiento, No Te Embales continúa reivindicando su esencia, se trata de un grupo unido por la amistad, con un marcado carácter participativo y un estilo propio que, lejos de diluirse con el tiempo, sigue siendo su principal seña de identidad, según explican.