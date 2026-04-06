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Herida una persona al salirse de la vía su vehículo en la N-525 en Benavente

Efectivos de la Policía Local de Benavente y la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar del accidente en la N-525, donde un turismo volcó tras salirse de la carretera

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / 112

A. B.

Un hombre ha resultado herido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la N-525, a la altura de Benavente, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió el aviso a las 13.17 horas, cuando se alertó de que un vehículo había sufrido una salida de vía y posteriormente había volcado. El ocupante del turismo logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local de Benavente, de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos para atender a la persona herida.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del lesionado ni sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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