Cuidar del huerto o tejer, iniciativas para impulsar la estimulación, en el Centro de Día de Alzhéimer de Benavente

El Centro de Día de Alzhéimer de Benavente continúa dando pasos en su modelo de atención y ha ido incorporando nuevas actividades que refuerzan la estimulación cognitiva desde un enfoque más cercano y cotidiano. Propuestas como el huerto urbano o los talleres de tejer se han consolidado como herramientas eficaces para trabajar la memoria, la autonomía y el bienestar emocional de los usuarios, siempre bajo la premisa de una atención centrada en la persona.

"Nosotros trabajamos en atención centrada en la persona y, aparte de las actividades ya estipuladas de estimulación cognitiva, hacemos talleres adaptados a cada momento del año", explica la directora del centro, Marisol de la Cal. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el huerto urbano, que ya alcanza su tercer año de desarrollo. "Ahora estamos con los semilleros y, una vez que las plantas crecen, cada grupo cuida su propio huerto durante toda la época estival", señala. En estos espacios, ubicados en los patios del centro, se cultivan productos como tomates, pepinos, cebollas, lechugas o fresas.

Manualidades para trabajar la motricidad fina. | CEDIDA

Más allá de la actividad física, el huerto permite trabajar la orientación temporal, la responsabilidad y el trabajo en grupo. "Ellos son los encargados de cuidar los huertos, quitar malas hierbas o regar la tierra", añade, incidiendo en el valor terapéutico de mantener rutinas significativas y conectadas con la vida diaria.

A esta propuesta se ha sumado recientemente un taller de tejer en colaboración con una asociación local. Dos voluntarias acuden varias veces por semana para trabajar con los usuarios en pequeños grupos. "Es algo que, sobre todo las mujeres de esa época, ya sabían hacer, y es increíble ver cómo lo recuerdan", destaca De la Cal. Aunque aprender desde cero puede resultar complicado, muchas personas recuperan habilidades adquiridas en su juventud, reforzando así la memoria a largo plazo y la autoestima. "Hay veces que incluso te sorprenden", añade.

Junto a estas actividades, el centro sigue desarrollando talleres vinculados a la vida cotidiana y a las tradiciones. La elaboración de tortillas con motivo del día del Tortillero o la creación de murales de primavera son algunos ejemplos. "Buscamos trabajar la reminiscencia y la orientación en la realidad, que no pierdan la noción del momento en el que están", explica la directora, quien subraya que incluso estímulos como los olores forman parte de esta terapia.

Taller de cocina en el Centro de Día. | CEDIDA

Cartera de servicios

En paralelo, el Centro de Día mantiene una amplia cartera de servicios que abarca desde la atención diurna hasta programas específicos de promoción de la autonomía personal, estimulación temprana o atención domiciliaria. "Nuestro objetivo principal en todos los servicios es la estimulación cognitiva", afirma De la Cal.

El equipo está integrado por unos 26 profesionales de distintos ámbitos, incluyendo psicología, trabajo social, terapia ocupacional y personal de atención directa, además de contar con transporte para facilitar el acceso de los usuarios y un programa de voluntariado activo.

La demanda, sin embargo, sigue en aumento. "Actualmente tenemos lista de espera tanto en el centro de día como en los servicios de promoción de la autonomía personal", reconoce la directora. Una situación que podría aliviarse con la futura apertura de una nueva unidad de convivencia, ya finalizada a nivel de obra y pendiente de equipamiento, que permitirá ampliar en torno a 12 plazas.