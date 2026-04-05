Benavente se rinde al encuentro del Resucitado y su Madre, bajo el sol de Pascua
Cientos de personas siguen de cerca la caída del manto de la Virgen de las Angustias en la Plaza Mayor
El sol ha acompañado con fuerza una mañana luminosa en Benavente, que ha vuelto a vivir con intensidad el Domingo de Resurrección y su tradicional Procesión del Resucitado.
A las doce, la Iglesia de Santa María la Mayor acogió la Misa de Pascua ante una notable presencia de fieles. A la salida, el entorno del templo se fue llenando de vecinos y visitantes, entre devoción y expectación, a la espera de ver partir a la Virgen de las Angustias, ya dispuesta bajo su característico dosel blanco.
Pasada la una, arrancó la procesión desde Santa María. La imagen mariana avanzó acompañada por los más pequeños de la sección de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén, junto a cofrades de las distintas hermandades, recorriendo parte de calle Herreros y enlazando con la calle la Rúa por Ronda del Progreso para continuar después hasta la calle Carnicerías en dirección a la Plaza Mayor. También la Banda de Música Maestro Lupi puso ritmo a los pasos de esta procesión.
Al mismo tiempo, el Crucificado salía desde la Iglesia de San Juan del Mercado para encaminarse también hacia el corazón de la ciudad. Fue allí, en la Plaza Mayor, donde se ha vivido el instante más esperado, el encuentro entre el Resucitado y su Madre, en la tercera venia de este Domingo de Resurrección, un momento cargado de simbolismo que volvió a congregar miradas y emociones.
Tras ese punto culminante, ambas imágenes continuaron ya juntas en un único cortejo por La Encomienda y la plaza de la Soledad, hasta completar el recorrido en la ermita, poniendo así el broche final a la celebración.
Con esta procesión, Benavente cierra una nueva Semana Santa, reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Entre el arraigo y la necesidad de renovación, las cofradías insisten en la importancia de seguir sumando participación para garantizar el futuro de unos actos que forman parte esencial de la identidad local.
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