Estas son las representantes de la Juventud y la Infancia de Benavente

Benavente ha dado a conocer este sábado a sus nuevas representantes de la Infancia y la Juventud, elegidas mediante sorteo ante notario entre las candidaturas presentadas. Seis jóvenes —tres niñas y tres jóvenes— asumen desde ahora un papel protagonista en la vida festiva y social de la ciudad durante todo un año.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la alcaldesa, Beatriz Asensio, y del concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quienes han querido poner en valor el significado de esta tradición y el compromiso que implica. Asensio recordó que el proceso de elección de las niñas no ha tenido que realizarse puesto que son tres las que se han presentado, mientras que en el caso de las jóvenes se ha llevado a cabo “mediante sorteo ante notario, como es habitual cuando el número de aspirantes supera las plazas disponibles, ya que se presentaron cinco jóvenes”, y animó a las elegidas a aprovechar al máximo la experiencia.

La alcaldesa subrayó que las nuevas representantes tendrán la oportunidad de implicarse en numerosos actos a lo largo del año, más allá de las fiestas principales. En este sentido, destacó el esfuerzo del área de Fiestas por integrarlas en distintos eventos municipales, desde ferias hasta galas, para que “podáis vivir de lleno todo lo que son las actividades del Ayuntamiento”.

Además, hizo referencia a uno de los momentos más emblemáticos que les tocará protagonizar como es la petición del toro el día de La Veguilla, que tendrá lugar el próximo lunes 13 de abril . Un instante que, según trasladó, quienes han ostentado el cargo en años anteriores recuerdan como “un momento mágico, especial y muy bonito que seguramente os acompañará toda la vida”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, agradeció a todas las participantes su disposición a formar parte de esta tradición y reconoció la dificultad de dejar fuera a algunas candidatas. “Se pasa mal tener que dejar a compañeras fuera, pero las elegidas sois vosotras y estoy seguro de que vais a dejar el pabellón bien alto”, señaló.

Lorenzo insistió en la importancia de vivir la experiencia con intensidad, pese a los nervios, y aseguró que tanto él como el equipo municipal estarán a su lado durante todo el año: “Nos vamos a desvivir para que estéis plenamente integradas, no solo en las fiestas, sino en todas las actividades”.

El concejal señaló además que será el próximo sábado cuando se llevará a cabo la imposición de bandas a las 12 horas y comienza así el punto de partida de un año “largo y lleno de momentos especiales”.

Como novedad, Lorenzo destacó la ampliación del rango de edad para participar en la elección, una medida que, a su juicio, contribuye a fomentar una mayor participación y continuidad en esta figura representativa.

Las protagonistas de este año son:

- Infancia 2026

Las representantes de la Infancia con la alcaldesa y el concejal de Fiestas. / Eva Ponte

Ana Villarino Rodríguez (8 años)

Leire Vara Álvarez (9 años)

África García Ranilla (8 años)

-Juventud 2026

Representantes de la Juventud con la alcaldesa y el concejal de Fiestas. / E. P.

Lorena Cachón Merino (17 años)

Patricia Cardo Robledinos (17 años)

Noa Diez Molpeceres (16 años)

Todas ellas coincidieron en señalar la ilusión con la que afrontan esta responsabilidad y las ganas de vivir las fiestas desde dentro.

El acto concluyó con un mensaje conjunto de apoyo por parte del Ayuntamiento, que se puso a disposición de las nuevas representantes para acompañarlas en cada paso de esta experiencia, que ya inicia su cuenta atrás hacia los primeros actos festivos.