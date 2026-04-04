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Herido un motorista en el camino asfaltado de Pobladura a Matilla

El hombre se encontraba consciente tras tener un accidente de tráfico y presentaba una fractura en un pie

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / 112

Eva Ponte

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado a las 18:48 horas en el camino asfaltado que une Pobladura del Valle con Matilla de Arzón, a unos tres kilómetros de la primera localidad.

Según los datos facilitados por el 112, una llamada alertó de la presencia de un hombre tendido sobre la calzada tras sufrir el accidente. El herido se encontraba consciente y presentaba una fractura en un pie.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al afectado.

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