Camarzana de Tera arropa a su Dolorosa en su noche más íntima
Cerca de un centenar de vecinos y vecinas de la localidad participan en la procesión del Viernes Santo
Camarzana de Tera ha vuelto a vivir una de sus noches más especiales con la salida de la Virgen Dolorosa en el Viernes Santo, en un acto sencillo pero profundamente arraigado entre sus vecinos. Sin grandes alardes, la localidad se reúne en torno a esta cita única de la Semana Santa, donde la emoción se percibe en cada gesto.
La imagen recorrió las calles arropada por el respeto y la participación de los asistentes, mientras la Salve Dolorosa rompía el silencio con un tono suave y compartido, que aportó un carácter especialmente íntimo al momento.
En torno a un centenar de personas acompañaron el recorrido, iluminando el camino con velas y avanzando en silencio. Una escena sobria que habla de la devoción de varias generaciones y del valor de una tradición que sigue siendo un punto de encuentro para todo el pueblo.
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