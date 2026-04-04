Camarzana de Tera arropa a su Dolorosa en su noche más íntima

Camarzana de Tera ha vuelto a vivir una de sus noches más especiales con la salida de la Virgen Dolorosa en el Viernes Santo, en un acto sencillo pero profundamente arraigado entre sus vecinos. Sin grandes alardes, la localidad se reúne en torno a esta cita única de la Semana Santa, donde la emoción se percibe en cada gesto.

Procesión de La Dolorosa en Camarzana de Tera. / E. P.

La imagen recorrió las calles arropada por el respeto y la participación de los asistentes, mientras la Salve Dolorosa rompía el silencio con un tono suave y compartido, que aportó un carácter especialmente íntimo al momento.

Procesión de La Dolorosa en Camarzana de Tera. / E. P.

En torno a un centenar de personas acompañaron el recorrido, iluminando el camino con velas y avanzando en silencio. Una escena sobria que habla de la devoción de varias generaciones y del valor de una tradición que sigue siendo un punto de encuentro para todo el pueblo.

Procesión de La Dolorosa en Camarzana de Tera. / E. P.