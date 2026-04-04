Benavente se entrega a la Magna Procesión del Santo Entierro

La Procesión del Santo Entierro de Benavente, en imágenes / Eva Ponte

La noche del Viernes Santo ha vuelto a reunir en Benavente una de sus citas más solemnes con la celebración de la Magna Procesión del Santo Entierro, que recorrió las calles del centro ante la mirada de numerosos vecinos y visitantes.

El acto arrancó en la iglesia de Santa María tras la homilía y la interpretación del Miserere por parte de la Coral Benaventana. Poco después de las nueve, y en un ambiente de profundo silencio, comenzaba el desfile procesional, acompañado por un público que aguardaba expectante el paso de las imágenes.

Las Damas de la Soledad durante la Procesión del Santo Entierro. / E. P.

La comitiva se abrió con La Verónica, a la que siguió el Cristo de los Afligidos, trasladado esa misma mañana desde San Juan en un recorrido de oración hasta Santa María la Mayor. A lo largo del itinerario fueron sucediéndose los distintos pasos de esta jornada, cada uno con su particular significado dentro de la Pasión.

La Virgen de las Angustias en Santa María. / E. P.

El Grupo Escultórico del Calvario avanzó sobre ruedas gracias al apoyo de voluntarios de Protección Civil, al igual que el conjunto de San Juan y la Virgen ante el Sepulcro. Por su parte, La Piedad de San Juan, el Cristo Yacente y la Virgen de las Angustias fueron portados a hombros, aportando mayor recogimiento al discurrir de la procesión.

Voluntarios de Protección Civil con el Grupo Escultórico del Calvario en Santa María. / E. P.

El cierre corrió a cargo de las autoridades eclesiásticas y municipales, acompañadas por las Damas de la Luz y la Soledad. El cortejo completó así su recorrido por las principales calles céntricas del casco urbano. La que fuera la procesión más larga de la Semana Santa benaventana este año ha optado por un recorrido acortado y ha evitado el paso por las calles de La Rúa, que está en obras en uno de los tramos, y Herreros.