Benavente se entrega a la Magna Procesión del Santo Entierro
El recorrido se acorta y los pasos realizan un itinerario por el entorno de Santa María
La noche del Viernes Santo ha vuelto a reunir en Benavente una de sus citas más solemnes con la celebración de la Magna Procesión del Santo Entierro, que recorrió las calles del centro ante la mirada de numerosos vecinos y visitantes.
El acto arrancó en la iglesia de Santa María tras la homilía y la interpretación del Miserere por parte de la Coral Benaventana. Poco después de las nueve, y en un ambiente de profundo silencio, comenzaba el desfile procesional, acompañado por un público que aguardaba expectante el paso de las imágenes.
La comitiva se abrió con La Verónica, a la que siguió el Cristo de los Afligidos, trasladado esa misma mañana desde San Juan en un recorrido de oración hasta Santa María la Mayor. A lo largo del itinerario fueron sucediéndose los distintos pasos de esta jornada, cada uno con su particular significado dentro de la Pasión.
El Grupo Escultórico del Calvario avanzó sobre ruedas gracias al apoyo de voluntarios de Protección Civil, al igual que el conjunto de San Juan y la Virgen ante el Sepulcro. Por su parte, La Piedad de San Juan, el Cristo Yacente y la Virgen de las Angustias fueron portados a hombros, aportando mayor recogimiento al discurrir de la procesión.
El cierre corrió a cargo de las autoridades eclesiásticas y municipales, acompañadas por las Damas de la Luz y la Soledad. El cortejo completó así su recorrido por las principales calles céntricas del casco urbano. La que fuera la procesión más larga de la Semana Santa benaventana este año ha optado por un recorrido acortado y ha evitado el paso por las calles de La Rúa, que está en obras en uno de los tramos, y Herreros.
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