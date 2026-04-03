Benavente apuesta por la música en directo para animar La Veguilla 2026

Benavente se prepara ya para vivir intensamente sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega, las Fiestas de La Veguilla, que se celebrarán del 10 al 13 de abril. Dentro del programa festivo organizado por el Ayuntamiento, la música ocupará un lugar central con una oferta diversa que combina artistas consolidados, tributos, grupos locales y propuestas para todos los gustos.

También hay otras propuestas como la del viernes 10 con la actuación de JJ Vaquero en el Teatro Reina Sofía que ha logrado ya agotar las entradas. Aunque conocido principalmente por su faceta como humorista, su presencia marca el inicio de un fin de semana en el que el entretenimiento escénico será protagonista.

Doble cita para el sábado

El sábado 11 concentrará dos actuaciones en la Plaza de la Madera. Por un lado, el grupo Pagafantas ofrecerá su directo, previsiblemente por la tarde, aunque está por confirmar la hora prevista; mientras que Sanguijuelas del Guadiana, el grupo extremeño integrado por los jóvenes Juan Grande (guitarrista), Víctor Arroba (bajista) y Carlos Canelada (guitarrista y vocalista) completará la jornada con su propuesta musical. La apuesta por los estilos actuales y cercanos al público es clara con estas dos propuestas.

Domingo de tributo

El domingo 12 será uno de los días más completos en cuanto a música. La Plaza de la Madera acogerá dos conciertos tributo: "Efecto 2000", centrado en éxitos de principios de siglo, y un "Festival Transgresivo" en homenaje a Extremoduro y Platero y Tú. Este tributo a dos bandas claves del rock español, previsto para la noche del domingo, tendrá más de dos horas de clásicos en directo.

Ese mismo día, los Paseos de la Mota a las seis de la tarde, serán escenario de una actuación más tradicional con el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, que aportará el componente cultural y folclórico a la programación.

Indie para el lunes

El lunes 13, día de la festividad de la patrona, pondrá el broche final con dos propuestas diferenciadas. Por un lado, la macrodiscoteca "Sonido", a cargo del Pub Époka, animará la Plaza Juan Carlos I, apostando por un formato más festivo y orientado al público joven. Por otro, lo mejor del indie español llega a Benavente a través del grupo Sinestesia. Esta vez actuará en la Plaza de la Madera, cerrando el ciclo de conciertos en este espacio central.

A estas propuestas municipales se suman otras que vienen de la mano de un nuevo Festival de Charangas, de las diferentes peñas oficiales y no oficiales que año tras año apuestan por pasacalles con charangas y conciertos de música, además del programa previsto por la Sala de Música Buda y otras citas que se proponen desde la organización de las foodtrucks que estarán estas fiestas patronales en Benavente.