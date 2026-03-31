Los técnicos logran reparar el TAC del Hospital de Benavente tras una semana averiado

El TAC del Hospital de Benavente está de nuevo operativo. El tomógrafo ha permanecido averiado desde hace más de una semana. Los técnicos lograron ponerlo en funcionamiento ayer por la tarde, y durante la mañana de hoy también ha funcionado con normalidad, según ha podido saber este periódico.

Para hacer posible su recuperación habría mediado la sustitución de piezas. Con este propósito la Gerencia de Salud formalizó recientemente un contrato de mantenimiento con la empresa Siemens, marca del tomógrafo que funciona en Benavente desde hace 13 años tras ser trasladado de otra área de salud de la comunidad.

Durante esta semana las urgencias que requerían tomografías fueron derivadas a Zamora y las citas previstas se reprogramaron. En marcha está el procedimiento administrativo para sustituir el aparato por uno nuevo.