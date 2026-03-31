El TAC del Hospital de Benavente acumula una semana averiado y continúan las derivaciones

El TAC del Hospital de Benavente acumula más de una semana fuera de servicio debido a una avería que ha obligado a reorganizar la actividad asistencial del centro. Desde el inicio de la incidencia, todas las pruebas urgentes que requieren tomografía axial computarizada se están derivando al Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, mientras que las citas programadas han tenido que ser reubicadas en el calendario.

Los servicios técnicos trabajaban este lunes en la reparación del tomógrafo mediante la sustitución de piezas, con el objetivo de restablecer su funcionamiento cuanto antes. La avería se suma a una cadena de incidencias previas registradas en los últimos meses, que ya habían provocado ajustes en la agenda de exploraciones. En plena inactividad del equipo, esta mañana se produjo un accidente de tráfico con dos heridos de unos sesenta años en el área de influencia del hospital.

El tomógrafo, con más de trece años de antigüedad, ya había sido utilizado en otra área sanitaria antes de su llegada a Benavente. En los últimos meses había sufrido fallos recurrentes que derivaron en reparaciones sucesivas y en la necesidad de reorganizar la actividad diagnóstica.

Previsión de un nuevo equipo

La Gerencia de Salud formalizó recientemente un contrato de mantenimiento con la empresa Siemens para intentar estabilizar el funcionamiento del aparato. Pese a ello y de momento, la avería actual ha vuelto a dejar al hospital sin capacidad para realizar tomografías, obligando a mantener las derivaciones y la reprogramación de citas.

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, explicó que tuvo conocimiento de la incidencia el lunes 23 y que se activó de inmediato la intervención técnica. Según indicó, las pruebas urgentes se están derivando al Virgen de la Concha y las programadas se recolocan "en función de la fecha en la que el TAC vuelva a estar operativo".

Prada recordó el martes pasado que hace aproximadamente dos meses se iniciaron los expedientes económico-administrativos para dotar al Hospital de Benavente de un nuevo tomógrafo. El proceso de licitación está en marcha, aunque requiere varios trámites antes de la instalación del nuevo equipo.

Mientras tanto, algunos familiares de usuarios han expresado en redes sociales su malestar por las derivaciones a raíz del diagnóstico de ictus.