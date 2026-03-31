Un equipo especializado de la Guardia Civil asume la investigación del incendio de seis camiones en el CTLB de Benavente

El equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil en Castilla y León ha asumido la investigación del incendio que calcinó seis camiones en el Centro de Transportes de Benavente (CTLB), en las instalaciones de la empresa XPO Logistics, y ha desplazado a un equipo especializado en incendios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) para realizar una inspección ocular técnica sobre los vehículos afectados. Estos agentes se encuentran en la mañana de hoy examinando de forma minuciosa los restos de los camiones calcinados con el objetivo de determinar el origen y las posibles causas del siniestro.

El suceso se produjo de madrugada, cuando a las 5.25 horas el 112 recibió un aviso alertando de varios camiones ardiendo en el muelle de XPO Logistics, en el área logística del CTLB de Benavente.

Los equipos de extinción desplazados confirmaron durante la intervención que un total de seis camiones habían quedado completamente calcinados y que otros vehículos presentaban daños por la radiación térmica. La empresa afectada es XPO Logistics, cuya flota se encontraba estacionada en el área logística del CTLB, sin que se registraran heridos ni daños en inmuebles, y con el fuego controlado tras la actuación de dos camiones de Bomberos de Benavente.

Búsqueda de Indicios

El equipo de investigación de incendios de la UOPJ de Castilla y León centra ahora su trabajo en la determinación del punto de inicio del fuego y en la búsqueda de indicios materiales que permitan establecer si el incendio pudo ser fortuito o responder a una acción intencionada. Para ello, los agentes especializados realizan mediciones, análisis de patrones de quemado, revisión de restos de cableado, depósitos de combustible y otros elementos estructurales de los vehículos y del entorno inmediato del muelle de carga.

Durante la mañana de hoy, estos especialistas han llevado a cabo una inspección ocular sistemática sobre los seis camiones calcinados y sobre los vehículos colindantes que resultaron afectados por la radiación térmica. La recogida de muestras y vestigios, que se suman a los tomados ya por agentes el pasdado domingo, se realiza siguiendo protocolos técnicos de investigación de incendios, con el fin de que puedan ser analizados posteriormente en laboratorio y servir de base a los informes periciales.

Otra imagen de los investigadores en la zona. / G. C.

En el operativo inicial de respuesta al incendio participaron dos dotaciones de los Bomberos de Benavente, una unidad de la Policía Local, efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, dos patrullas de Seguridad Ciudadana y miembros de la Usecic de la Comandancia de Zamora. El dispositivo permaneció activo hasta asegurar la completa extinción del incendio y la protección del perímetro, garantizando que no existiera riesgo de reactivación de focos ni de propagación a otras zonas del recinto.

Las causas del incendio permanecen por el momento bajo investigación y no se ha establecido todavía una hipótesis concluyente sobre su origen. No se descarta que pudiera tratarse de un incendio provocado ni que el móvil pudiera estar relacionado con cuestiones de índole laboral, extremo que deberá ser confirmado o descartado a la luz de los resultados técnicos y de las diligencias que se practiquen.

La inspección ocular que hoy desarrolla el equipo de investigación de incendios de la UOPJ en los camiones calcinados constituye una fase clave para la reconstrucción de lo ocurrido en el muelle de XPO Logistics. Los informes que se deriven de este trabajo pericial serán incorporados a las diligencias abiertas por la Guardia Civil para esclarecer el origen del fuego y las circunstancias en que se produjo.