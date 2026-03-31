Concurso infantil de dibujo sobre el Toro Enmaromado convoca a escolares de Benavente de 6 a 12 años

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) ha convocado la VIII edición del Concurso Infantil de Dibujo “Toro Enmaromado de Benavente”, dirigido a escolares de la zona con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, es decir, alumnado de 1º a 6º de Primaria, ambos cursos inclusive. El objetivo del certamen es recoger la visión creativa de los niños sobre las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente, según recogen las bases del concurso.

El concurso se estructura en dos categorías diferenciadas por cursos: la Categoría A agrupa al alumnado de 1º a 3º de Primaria, mientras que la Categoría B está destinada a estudiantes de 4º a 6º de Primaria. De forma paralela, el cartel divulgativo del certamen destaca también estas dos franjas: de 1º a 3º de Primaria y de 4º a 6º de Primaria, reforzando la división por niveles educativos.

El tema de los trabajos es único y está centrado en las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente. Las bases especifican que las obras podrán realizarse con libertad de técnicas y materiales, siempre que respeten el formato establecido: un tamaño no inferior a una hoja DIN A4 ni superior a una hoja DIN A3, válido para ambas categorías del concurso.

Nombres en el dorso

En el apartado de presentación, cada obra deberá llevar en el dorso el nombre del niño o niña participante, su edad, el colegio al que pertenece, el curso, el título de la obra y el nombre y teléfono del padre, madre o tutor. Las bases subrayan como “importante” el número de teléfono, ya que será el dato de contacto en caso de que el dibujo resulte seleccionado por el jurado.

Los trabajos podrán entregarse en varios puntos habilitados: los colegios participantes, la sede de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) y la Clínica de Fisioterapia Luisa Villar. Solo se admite una obra por niño o niña, según se especifica en las bases del certamen y en el cartel informativo difundido por la organización.

Cartel del certamen. / ABTE

El plazo para la entrega de dibujos finaliza el 25 de mayo de 2026, fecha límite que figura tanto en las bases como en el cartel del concurso. El jurado, integrado por miembros de la asociación, componentes de la directiva y expertos del ámbito artístico, se reunirá para decidir los trabajos ganadores el 27 de mayo de 2026. Las decisiones de este jurado se consideran inapelables, de acuerdo con la normativa del certamen.

En cuanto a los premios, se establecen tres galardones por cada categoría: primer, segundo y tercer premio para la Categoría A (1º-3º de Primaria) y primer, segundo y tercer premio para la Categoría B (4º-6º de Primaria). El acto de entrega de premios tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 17:00 horas en la sede de la asociación, situada en la Plaza del Toril, número 3, según se indica en las bases y en el cartel anunciador.

Los trabajos no premiados podrán ser retirados a partir del 11 de junio en la sede de la ABTE. El horario fijado para la recogida es de lunes a jueves de 13.00 a 14.00 horas y los viernes de 13.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas, conforme a la información incluida en las bases del concurso infantil de dibujo.