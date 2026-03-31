La CHD inicia en Santa Cristina de la Polvorosa la exposición itinerante sobre vivir en zonas inundables

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, iniciará el próximo 7 de abril en Santa Cristina de la Polvorosa la exposición itinerante “Vivir en una Zona Inundable”, dirigida a municipios ubicados en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) de la demarcación hidrográfica del Duero. Según el comunicado oficial, “la muestra arrancará el 7 de abril en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) y se extenderá hasta el 22 de junio, con parada final en Medina de Rioseco (Valladolid)”.

El objetivo fundamental de esta actuación es que la población conozca el riesgo de inundación y sepa cómo actuar ante este fenómeno natural. La CHD recuerda en la nota que “las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más frecuentes y con mayor impacto en España” y subraya que, en la cuenca del Duero, este riesgo “no es uniforme, sino que se concentra en zonas muy concretas del territorio, identificadas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación”.

La exposición está específicamente diseñada para municipios situados en estas zonas de riesgo, por lo que se considera de interés para la población residente en ellas. Los principales destinatarios son los habitantes de los once municipios seleccionados, así como representantes de las administraciones públicas, técnicos municipales vinculados a la gestión del riesgo, personas interesadas en la gestión del territorio y del medio ambiente —especialmente el fluvial—, centros educativos y asociaciones vecinales, culturales o medioambientales.

Recorrido circular

La muestra se plantea como un recorrido circular, de forma que el visitante pueda seguir un itinerario progresivo que facilite la comprensión del riesgo de inundación, de las herramientas existentes para su gestión y de las medidas de protección. El comunicado detalla que “la muestra se plantea como un recorrido circular, de modo que se pueda entender el contenido de manera progresiva, facilitando la comprensión del riesgo de inundación, de las herramientas existentes para su gestión y de las medidas de protección ante él”.

A lo largo del recorrido, el público encontrará paneles informativos que explican qué es y cómo funciona una llanura de inundación, qué sucede durante una crecida y qué beneficios tiene este proceso para el ecosistema fluvial. La exposición incluye también información sobre las 26 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación identificadas en la cuenca del Duero, así como fotografías históricas y recientes que muestran diferentes episodios de inundación en el territorio.

Entre los contenidos se incluyen paneles sobre medidas preventivas y de autoprotección frente al riesgo de inundación, así como materiales que inciden en la importancia de respetar la dinámica fluvial y el espacio natural del río. La CHD destaca que se abordarán aspectos relacionados con la ordenación del territorio en zonas inundables y la necesidad de compatibilizar los usos del suelo con la seguridad de las personas y los bienes, siempre dentro del marco de la planificación hidrológica y de gestión del riesgo de inundación.

El calendario de la exposición sitúa a Santa Cristina de la Polvorosa como primer municipio anfitrión, del 7 al 12 de abril. Posteriormente, la muestra se trasladará a Soto de la Vega (León) del 14 al 19 de abril; La Pola de Gordón (León) del 21 al 26 de abril; Cervera de Pisuerga (Palencia) del 28 de abril al 3 de mayo; Salas de los Infantes (Burgos) del 5 al 10 de mayo; San Esteban de Gormaz (Soria) del 12 al 17 de mayo; Medina del Campo (Valladolid) del 19 al 24 de mayo; Arévalo (Ávila) del 26 al 31 de mayo; Zamora del 2 al 7 de junio; Cabrerizos (Salamanca) del 9 al 14 de junio; y, finalmente, Medina de Rioseco (Valladolid) del 16 al 22 de junio.