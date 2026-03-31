Asociaciones
Benavente renueva los convenios con AFA y la Junta Pro Semana Santa para 2026
El consistorio formaliza dos acuerdos de colaboración por un total de 16.800 euros destinados a apoyo social y promoción cultural
El Ayuntamiento de Benavente ha renovado dos convenios de colaboración para el año 2026 con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer (AFA) de Benavente y Comarca y con la Junta Pro Semana Santa de Benavente, acuerdos que suman un total de 16.800 euros destinados a reforzar servicios sociales y a impulsar la actividad cultural y turística de la ciudad.
En el caso del convenio con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, el Ayuntamiento informa desde su Concejalía de Bienestar Social que la aportación municipal asciende a 6.300 euros, según recoge el documento oficial. La firma tuvo lugar en el Edificio Administrativo El Ferial con la participación de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio; la edil de Bienestar Social, Mercedes Benítez; la presidenta de la asociación, Asunción Rubio; y la directora del Centro de Día de AFA Benavente, Marisol de la Cal. Este acuerdo permitirá que la entidad continúe desarrollando sus actividades y prestando un servicio considerado esencial para las familias de Benavente y su comarca.
Por otro lado, desde la Concejalía de Cultura se ha formalizado la renovación del convenio con la Junta Pro Semana Santa de Benavente, dotado con 10.500 euros para el ejercicio 2026. El acto de firma también se celebró en el Edificio Administrativo El Ferial y contó con la presencia de la alcaldesa, la edil de Cultura, Mercedes Benítez, y el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Paulino Galván.
El acuerdo establece cuatro objetivos principales: promocionar y difundir la Semana Santa de Benavente; dinamizar el turismo vinculado a estas celebraciones; reforzar la proyección de la Semana Santa a través de la Junta Pro Semana Santa como entidad que agrupa a las cofradías; y potenciar la imagen de Benavente hacia el exterior.
La Semana Santa de Benavente, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde febrero de 2025, constituye una de las tradiciones más antiguas de la ciudad, caracterizada por su ambiente de silencio y respeto, que atrae cada año a vecinos y visitantes. El Ayuntamiento subraya en el comunicado su continuidad en el apoyo a la promoción y difusión de estas celebraciones.
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