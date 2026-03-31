Benavente licita un sistema de bicicletas eléctricas financiado con fondos europeos

El Ayuntamiento de Benavente ha puesto en marcha la licitación para el suministro de bicicletas eléctricas junto con un sistema de carga y alquiler, mediante procedimiento abierto simplificado y con varios criterios de adjudicación. El objeto del contrato es “la adquisición de bicicletas eléctricas junto con un sistema de carga y alquiler para el Excmo. Ayuntamiento de Benavente (Zamora)”, según recoge el pliego de prescripciones técnicas particulares.

La actuación está financiada con cargo al Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destino Xacobeo 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del programa NextGenerationEU de la Unión Europea. El pliego especifica que “el presente presupuesto de licitación se financia con Fondos del Planl de Recuperación,, Transformación y Resiliencia, dentro del programa Next Generation de la Unión Europea”.

El presupuesto base de licitación asciende a 13.255,00 euros, IVA incluido, con un importe sin impuestos de 10.954,54 euros.

Flotilla mínima

El servicio municipal de préstamo contará con una flotilla mínima de cuatro bicicletas eléctricas y un sistema de carga y alquiler asociado. Está concebido como medio de transporte público para desplazamientos dentro del término municipal y “dirigido a ser utilizado por el mayor número de personas posible”.

Las bicicletas deberán ser de nueva fabricación y entregarse listas para su uso, asumiendo el adjudicatario todos los costes de puesta en marcha. En cuanto a las características técnicas, el cuadro de las bicicletas deberá ser de aluminio y con diseño en “U”, sin tubo superior, para facilitar el acceso de personas adultas de todas las edades.

El sistema de asistencia al pedaleo se basará en un motor central de al menos 75 Nm y un peso máximo de 2,85 kilogramos, con batería de ion litio de 630 Wh y 36 voltios o superior. La asistencia eléctrica deberá ser seleccionable desde un mando situado en el manillar, con display LCD retroiluminado y “asistencia eléctrica al pedaleo hasta los 25 km/h”.

La autonomía mínima exigida es de hasta 120 kilómetros o superior, con un sistema de cambio de siete velocidades o más y neumáticos de 20x4 pulgadas o superiores. Las bicicletas deberán contar con “frenos de disco hidráulico delantero y trasero de diámetro 180 mm o superior”, horquilla delantera con recorrido de 80 mm o más, amortiguación delantera y manillar con puños ergonómicos para mejorar el confort de uso.

Instalación de aparcabicis

El sistema de aparcamiento deberá permitir la carga interior de las bicicletas, con un aparcabicis completamente instalado y en funcionamiento. En concreto, se establece que “se instalará un sistema de aparca bicicletas interior completamente instalado y funcionando que permita la carga de las baterías de las bicicletas”, integrando así estacionamiento y recarga en un mismo punto.

El contrato incluye también un sistema de gestión digital con registro de usuarios a través de una aplicación móvil, que deberá ser adaptativa y visualizarse correctamente en las últimas versiones de los navegadores más utilizados, tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

La aplicación tendrá una zona de acceso libre con información general sobre el funcionamiento del servicio, altas y bajas, normas de uso, mapa de estaciones con datos en tiempo real, noticias, avisos, contacto y “otra información de interés”. Entre los contenidos mínimos se incluyen “mapa de las estaciones e información en tiempo real de las condiciones de servicio de cada estación, bicicletas y puntos de devolución disponibles”.

Además, se habilitará una zona privada para personas usuarias registradas, con consulta de disponibilidad del servicio, visualización de contratos, pago mediante pasarela bancaria, reservas, gestión de incidencias y consulta de información adicional de cada estación. El sistema deberá permitir “la actividad completa del usuario relativa al uso del servicio: historial de usos (origen, destino, fecha y hora del último desplazamiento), con la posibilidad de aplicar filtros y descargar el historial posteriormente en otros formatos (.pdf y Excel o similar)”.