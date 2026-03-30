"Rechazo masivo" a la reconcentración parcelaria en Calzadilla y Olleros de Tera

La oposición a la reconcentración parcelaria en Calzadilla de Tera y su pedanía Olleros de Tera ha tomado forma con una recogida de firmas que ha logrado un respaldo mayoritario entre los propietarios de la zona, según aseguran en un comunicado los propietarios de fincas afectados.

El pasado 22 de septiembre de 2025, los promotores de la iniciativa presentaron y registraron en el consistorio las firmas que expresan el rechazo formal a la reconcentración parcelaria. Desde esa fecha, continúan sumándose nuevas adhesiones, lo que refuerza la posición mayoritaria de los propietarios frente a la propuesta comunicada por la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Tera, según sostienen los primeros.

El origen de esta movilización se remonta a la reunión celebrada el 13 de abril de 2025 en el Ayuntamiento, donde los propietarios afectados, junto con la alcaldesa y representantes de la Comunidad de Regantes, manifestaron de manera unánime su oposición al proceso. Tras aquel encuentro, la Comunidad de Regantes anunció que consultaría a los ayuntamientos implicados para conocer su postura, lo que llevó a los vecinos a trasladar directamente al consistorio su posición mediante la recogida de firmas.

Varias motivaciones

La iniciativa da continuidad a la información difundida en una nota de prensa en abril del año pasado, en la que ya se advertía del descontento existente entre los propietarios. Entre los motivos del rechazo destaca el incremento previsto en los costes de riego durante los próximos 50 años, “según se expuso en la reunión celebrada el 2 de febrero de 2025 en Navianos”. Los propietarios consideran que esta carga económica sería difícilmente asumible para muchas familias, especialmente en un contexto de explotaciones de pequeño tamaño.

Otra de las inquietudes señaladas es “la posible pérdida aproximada del 10 % de la superficie de las fincas como consecuencia del proceso de reconcentración”. A ello se suma “la incertidumbre derivada de la eventual reubicación de parcelas, que podría dificultar la planificación futura y generar desacuerdos entre los afectados”.

Los vecinos también subrayan en la nota de prensa que la estructura actual de la propiedad agraria en la zona se caracteriza por “explotaciones reducidas, muchas de ellas inferiores a dos hectáreas. Con futuras herencias, algunas podrían quedar por debajo de una hectárea, lo que incrementa la preocupación sobre la viabilidad de las explotaciones tras la reconcentración”.

Asimismo, los propietarios alertan de la “posible pérdida de valor de las fincas”. Creen que las nuevas cargas económicas asociadas al regadío podrían dificultar la puesta en marcha de proyectos agrícolas, así como la venta o el arrendamiento de las parcelas, afectando directamente al patrimonio de las familias.