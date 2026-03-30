En libertad las cinco mujeres que agredieron a la joven trans de Benavente en La Bañeza

La Guardia Civil ha dejado en libertad a las cinco mujeres, de entre 18 y 24 años, detenidas por su presunta implicación en la agresión sufrida por Miss Trans Zamora 2024, la joven benaventana Bianca Lizbeth Fernández, en un pub de la localidad leonesa de La Bañeza el pasado 22 de marzo, después de que no fueran puestas a disposición judicial tras su arresto.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informaron a la Agencia Ical de que el órgano que asumirá la investigación será la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, que se encontraba de guardia cuando se produjeron los hechos y que, por el momento, no ha abierto diligencias al no haber recibido todavía el atestado.

El arresto de las cinco jóvenes se enmarca en la denominada ‘Operación Azadi’, iniciada a raíz de la denuncia presentada por la víctima, de 21 años, quien sufrió diversas lesiones por las que fue atendida en un primer momento en La Bañeza y, posteriormente, en Benavente, con heridas visibles en el rostro.

Según el relato recogido en la denuncia, el suceso se originó tras un altercado vinculado al uso del baño de chicas del establecimiento hostelero, circunstancia que derivó en la agresión y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Tras recibirse el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el local de ocio nocturno de La Bañeza, donde lograron restablecer la normalidad e identificar a las personas presuntamente implicadas en los hechos, cuyas identidades y situación procesal quedarán determinadas una vez se incoen las correspondientes diligencias.