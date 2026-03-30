Dos heridos al colisionar un camión y un turismo en la A-6 en Castrogonzalo

Una colisión entre un camión y un turismo registrada en la autovía A-6, a la altura del término municipal de Castrogonzalo, ha dejado dos personas heridas en la tarde de este lunes, según los datos facilitados por el Centro de Emergencias 1-1-2. El siniestro se ha producido en el kilómetro 257 de la vía, en sentido Galicia, a las 13.40 horas.

En el interior del turismo viajaban una mujer y un varón de unos 60 años que, de acuerdo con la información trasladada al 1-1-2, han resultado heridos y no podían abandonar el vehículo por su propio pie. Ambas personas se encontraban conscientes en el momento de la comunicación del aviso al centro de emergencias.

Noticias relacionadas

Tras recibir la llamada que alertaba del accidente, el 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, para la atención y asistencia en el lugar. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el punto señalado de la autovía A-6 para intervenir en el siniestro.