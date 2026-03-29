Seis camiones calcinados en un incendio en una empresa de transportes de Benavente

Un incendio declarado en la madrugada de este domingo ha provocado importantes daños materiales en una empresa de transportes ubicada en la calle Bolivia de Benavente, donde un total de seis camiones han resultado completamente calcinados.

El aviso se recibió a las 05:25 horas, momento en el que se alertó al Centro Coordinador de Emergencias ante la presencia de varios vehículos pesados envueltos en llamas. La rápida propagación del fuego, favorecida por la proximidad entre los camiones, generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil (COS) de Zamora, agentes de la Policía Local de Benavente y dotaciones de los Bomberos de la localidad, que trabajaron durante varias horas para controlar y extinguir el incendio.

A lo largo de la intervención, los servicios de emergencia confirmaron que no se habían producido daños personales, lo que evitó consecuencias mayores pese a la aparatosidad del fuego y la magnitud de los daños materiales.

Se investigan las causas del incendio

Los bomberos lograron finalmente sofocar las llamas, aunque seis camiones quedaron totalmente destruidos como consecuencia del incendio. A esta hora de la mañana, el fuego ya se encuentra completamente extinguido y la zona ha sido asegurada.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar el origen del incendio, sin que por el momento se haya confirmado si se trata de un hecho accidental o si existen otras circunstancias relacionadas. Mientras tanto, la actividad en la zona se ha visto afectada y no se descartan evaluaciones adicionales de daños en las instalaciones.