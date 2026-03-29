San Cristóbal de Entreviñas recrea la entrada de Jesús en Jerusalén con un niño a lomos de la burrita “Roja”

San Cristóbal de Entreviñas ha consolidado desde 2024 una forma muy particular de celebrar el Domingo de Ramos, incorporando a su programación religiosa una recreación de la entrada de Jesucristo en Jerusalén. La iniciativa, instaurada ese año, se ha integrado en los actos litúrgicos de la Pasión local como un elemento distintivo de la jornada, articulado en torno a la participación de niños y a un breve recorrido procesional entre la plaza del Ayuntamiento y la parroquia.

La llegada de Jesucristo a Jerusalén se recrea de manera vívida mediante la figura de una borriquita y un niño recién comulgado, que simboliza al protagonista de la escena evangélica. Esta representación se desarrolla en un contexto estrictamente religioso, enmarcado en la liturgia del Domingo de Ramos, y se centra en la escenificación del momento en que Jesús es recibido con ramos y palmas, adaptado a la realidad parroquial de la localidad.

En la plaza del Ayuntamiento tiene lugar un primer acto religioso de recepción, en el que se congregan los pequeños provistos de ramos y ataviados según la costumbre hebrea de la época. Este momento inicial sirve como punto de partida ceremonial de la jornada, con los niños ocupando un papel central en la escenificación, tanto por su indumentaria como por el protagonismo que adquieren en el desarrollo del acto.

El pequeño Víctor Huerga

En la edición de este año, a lomos de la burrita “Roja” montaba el pequeño Víctor Huerga, niño recién comulgado que ha asumido el papel principal en la recreación de la entrada de Jesús. Su presencia sobre el animal se convierte en el eje visual de la representación, en torno al cual se ordenan el resto de participantes, especialmente los menores que portan ramos y acompañan el inicio del cortejo.

Tras la finalización del acto de recepción en la plaza, el cortejo ha emprendido la marcha en forma de breve procesión hasta la parroquia local. Una vez alcanzado el templo, la celebración ha continuado con la misa del Domingo de Ramos, integrando así la recreación de la entrada en Jerusalén dentro del marco litúrgico propio de la Semana Santa en San Cristóbal.