El Paso de Jesús en la Borriquilla entra en Santa María la Mayor por un recorrido alternativo en Benavente

La Procesión de las Palmas del Domingo de Ramos se ha celebrado en la mañana de hoy conforme a lo previsto en el programa en cuanto a horario y elementos esenciales del cortejo, pero con modificaciones en el recorrido debido a las obras en la calle la Rúa.

La comitiva organizada por la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz y la Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo ha salido de la Ermita de la Soledad pasadas las once de la mañana. El Paso de Jesús en la Borriquilla representa la Entrada Triunfal en Jerusalén y ha estado precedido por niños de las cinco parroquias, vestidos con túnica y palma.

El programa establecía un itinerario que, partiendo de la Ermita de la Soledad, debía recorrer la calle Santa Cruz, la plaza del Grano y la calle la Rúa hasta la iglesia de Santa María la Mayor, con entrada por la puerta oeste, para después regresar a la Ermita con el recorrido inverso tras la Misa Solemne. Sin embargo, las obras en la calle la Rúa han obligado a modificar este trazado.

GALERIA | Procesión de Jesús en la Borriquilla en Benavente / J. A. G.

En la práctica, la procesión se ha desviado por la calle Carnicerías en dirección a la Plaza Mayor, Cortes Leonesas y la calle Herreros, hasta acceder al templo por la puerta oeste, desde la plaza de la Madera.

Tras la llegada del Paso de Jesús en la Borriquilla y del resto del cortejo, se ha celebrado la Misa Solemne del Domingo de Ramos. El regreso posterior a la Ermita de la Soledad, según el programa, debía realizarse invirtiendo el recorrido. La procesión ha contado con el acompañamiento musical de la banda de música del Santo Descendimiento del Señor, procedente de Medina del Campo.