De León a Madrid, la solidaridad con la mujer trans benaventana agredida en La Bañeza traspasa las fronteras de Zamora

La solidaridad con la benaventana agredida en La Bañeza ha traspasado las fronteras provinciales y las muestras de apoyo a la víctima se han extendido también a León y a Madrid.

En León fue el pasado viernes por la tarde cuando se llevó a cabo una concentración que reunió a un centenar de personas que mostraron su apoyo a Bianca Lizbeth. La movilización, convocada por el colectivo leonés Awen, recordó que "una vez más nos encontramos ante la vulneración de la integridad física y moral de una persona por el mero hecho de vivir conforme a su identidad".

En Madrid la cita, que fue apoyada por diversos colectivos sociales y LGTBIQ+, se desarrolló en pleno barrio de Chueca, en la plaza de Pedro Zerolo, bajo el lema "frente al fascismo, orgullo y furia trans". Desde allí, se organizó una manifestación que permitió visibilizar el apoyo a la mujer transexual zamorana y dar cuenta también de otras personas que habían sido víctimas de la transfobia. Al grito de "Bianca, hermana, aquí está tu manada" los asistentes han respaldado a la zamorana.

En el caso de la manifestación de la ciudad de Zamora, el colectivo Kuza ha puesto el acento en que la violencia homófoba y tránsfoba "se ceba con una mujer de clase obrera" y ha recordado que las que son de barrio, "las raras del rural, las disidentes, las trabajadoras, siempre se llevan la peor parte". Por ello, ha invitado a organizarse y "colectivizar nuestra rabia" con el fin de construir "una respuesta que las instituciones no pueden ofrecer".

En redes sociales, la indignación ha surgido porque, tras la agresión a Bianca, se han difundido unas declaraciones del actor y director de cine Santiago Segura en las que aseguraba que "las trans, en España no han tenido nunca ningún problema". Sin embargo, los puntos de sutura y los signos evidentes de la agresión en la cara de Bianca Lizbeth muestran lo contrario en una comunidad autónoma como Castilla y León, que es la única que sigue sin tramitar una ley autonómica específica de atención a la diversidad sexual.

Discursos del odio

El colectivo Kuza ha salido este sábado al mediodía a las calles de Zamora para mostrar su solidaridad con Bianca Lizbeth, la víctima benaventana de la agresión tránsfoba que tuvo lugar el pasado fin de semana en La Bañeza (León) y alertar de los discursos del odio.

Una de las pancartas de la concentración convocada por el colectivo Kuza por la agresión tránsfoba a Bianca. | ALBA PRIETO

Kuir Zamora ha reunido a un centenar de personas en la plaza de la Constitución que han mostrado pancartas y han coreado eslóganes de apoyo a la víctima y para plantar cara a las agresiones LGTBIfóbicas y quienes las alientan.

"Aquí está, la resistencia trans", "ni una rara más sola en Zamora", "si tocan a une tocan a todes", "que no, que no tenemos miedo", "que sí, que sí tenemos rabia" o "ninguna agresión sin respuesta" son algunos de los gritos que han coreado los asistentes.

En la concentración se ha leído un comunicado en el que se ha alertado de la proliferación de "los odiadores" y de violencias como la sufrida por Bianca Lizbeth, que "no son una casualidad", sino que responden a unos discursos "LGTBIfóbicos, misóginos y racistas que están promovidos por organizaciones de ultraderecha", han advertido.

Se trata además de discursos, según han expuesto, que se están asentando "dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las redes sociales, se están instalando en nuestras vidas cotidianas de una forma preocupante".

También han recordado las circunstancias de la agresión, por la que han sido detenidas cinco mujeres jóvenes, que tuvo lugar tras "un desencuentro motivado porque no le querían dejar utilizar el baño de mujeres, su baño" y por ello "una turba de cobardes se le echaron encima y le rompieron la cara".

Laura: "Pedimos respeto"

Entre los asistentes se encontraba otra mujer transexual zamorana, Laura, que ha señalado que ni siquiera piden que lo entiendan, solo quieren "respeto" y ha advertido que el problema está especialmente en la juventud, que "no aceptan y no asumen" que haya personas transexuales.

"Muchos se escudan en que no lo entienden, pero es que no tienes que entender nada, lo único que tienes que hacer es respetar, yo no voy por ahí intentando entender la vida de las demás personas, lo que hago es respetar, que cada uno viva su vida, mientras no haga daño a nadie, todo perfecto", ha comentado a los periodistas la zamorana Laura.

Día de la visibilidad

La concentración se ha celebrado a tres días de que se conmemore el Día de la Visibilidad Trans por una agresión que supone "una más de una larga lista de violencias que sufren las personas trans", han denunciado los asistentes en un comunicado, en el que han advertido que este tipo de agresiones son "un aviso a navegantes". La concentración ha concluido con gritos de "ninguna agresión, sin respuesta".

La solidaridad con Bianca Lizbeth, que ha sido Miss Trans Zamora y participará en unos meses en el concurso de belleza Miss Trans España, a celebrar en Torremolinos, se ha extendido también este sábado hasta la capital de España.