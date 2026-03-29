El concejal de Seguridad de Benavente rechaza las acusaciones de IU y defiende la actuación municipal en materia policial

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benavente, José Manuel Salvador, ha rechazado de forma tajante las declaraciones de Izquierda Unida y ha calificado de “irresponsables, falsas y profundamente oportunistas” las acusaciones de su coordinador, Jesús Nieto Mayo, a quien atribuye una estrategia de manipulación según el comunicado municipal.

El Ayuntamiento considera especialmente grave el tono empleado por IU, que habló de “cinismo” e “hipocresía”, y recuerda que Jesús Nieto fue concejal de Seguridad durante cuatro años dentro de un equipo de gobierno que, durante ocho años, no logró resolver hechos delictivos que ahora pretende utilizar de forma interesada, según el texto.

El comunicado sostiene que las afirmaciones de Nieto evidencian un desconocimiento de la normativa vigente o una estrategia deliberada para confundir a la ciudadanía. El Consistorio afirma que es “sencillamente falso” que no se estén cubriendo plazas en la Policía Local y asegura que se actúa conforme a la legalidad, incluyendo la ejecución de plazas que IU dejó sin cubrir pese a figurar durante años en ofertas de empleo público.

Relación de puestos de trabajo

El Ayuntamiento recuerda que la reposición de efectivos está limitada por normativa estatal en función de las jubilaciones, una circunstancia ajena a la voluntad municipal. Añade que la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2019 por el propio Jesús Nieto fijaba una plantilla de 29 agentes que nunca llegó a completarse y que incluso se eliminaron plazas como la de Policía de Cuartel en 2021.

El comunicado también reprocha a IU un supuesto desconocimiento de las funciones de la Policía Local, que —según el Ayuntamiento— no incluyen el control integral de la delincuencia ni la investigación de determinados delitos. Recuerda que la Ley Orgánica 2/1986 establece con claridad el reparto de competencias entre cuerpos policiales para evitar duplicidades.

"Pese a no tener competencias directas en el esclarecimiento de ciertos delitos", el Ayuntamiento subraya que la Policía Local actúa siempre que recibe avisos del 112 o de ciudadanos. Detalla que en varias ocasiones ha detenido al presunto autor de los robos recientes, una persona con problemas de dependencia, y lo ha puesto a disposición de la Guardia Civil, además de intervenir en otros sucesos como la agresión a una menor.

El equipo de gobierno lamenta que IU recurra al “alarmismo, la exageración y la tergiversación”, y considera que estas declaraciones perjudican la imagen de los profesionales de la Policía Local. El Ayuntamiento insta a Jesús Nieto a abandonar la “política de la desinformación” y asegura que seguirá trabajando dentro del marco legal y en coordinación con las administraciones competentes para garantizar la seguridad de los vecinos.