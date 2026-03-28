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Semana Santa

La Soledad saca a la calle a la Virgen de los Dolores con nuevo estandarte en San Cristóbal de Entreviñas

La cofradía femenina procesiona por las calles la imagen mariana, portada a hombros por las cofrades más jóvenes y arropada por la banda municipal,

VIDEO | Procesión de la Virgen de los Dolores en San Cristóbal de Entreviñas

VIDEO | Procesión de la Virgen de los Dolores en San Cristóbal de Entreviñas

J. A. Gil

Benavente

San Cristóbal de Entreviñas vivió anoche una nueva cita de su Semana Santa con la procesión de la Virgen de los Dolores, organizada por la Cofradía de la Soledad, integrada exclusivamente por mujeres. La hermandad, compuesta por cofrades de distintas generaciones, volvió a poner en la calle la devoción a esta imagen mariana, que en esta ocasión fue portada a hombros por las cofrades más jóvenes, cumpliendo con el relevo generacional en la tradición procesional de la localidad.

La Cofradía estrenó estandarte y la procesión, que sacó la imagen por las calles a hombros de las cofrades más jóvenes, estuvo arropada por la banda municipal de la localidad, con 15 músicos en la comitiva. Interpretaron cinco piezas musicales. La Cofradía volverá a procesionar el viernes de la semana que viene, esta vez a la Virgen de la Soledad.

La presencia de la banda municipal de San Cristóbal de Entreviñas dio un marcado carácter solemne al cortejo, en el que participaron quince músicos integrados en la comitiva. El acompañamiento musical se articuló en torno a cinco piezas interpretadas durante el recorrido, marcando el paso de las cofrades y subrayando los momentos más significativos del itinerario.

Imagen de familia de las hermanas de la Cofradía de la Soledad con la Virgen de los Dolores en el templo de San Cristóbal de Entreviñas.

Imagen de familia de las hermanas de la Cofradía de la Soledad con la Virgen de los Dolores en el templo de San Cristóbal de Entreviñas. / Cedida

El estreno del nuevo estandarte de la Cofradía de la Soledad se convirtió en otro de los elementos destacados de la noche. La insignia, portada abriendo el cortejo, identificó a la hermandad femenina.

La procesión de la Virgen de los Dolores se enmarca en una Semana Santa con fuerte arraigo en San Cristóbal de Entreviñas, donde conviven varias cofradías y hermandades que articulan los actos litúrgicos y procesionales. El año pasado, «San Cristóbal de Entreviñas abrió el viernes por la noche su Semana Santa procesionando la Virgen de los Dolores en el interior de la iglesia parroquial. La lluvia impidió sacar la imagen a la calle, pero las Damas de la Virgen de los Dolores hicieron penitencia en el templo ataviadas de negro y portando farolillos».

El nuevo estandarte de la Cofradía de la Soledad.

El nuevo estandarte de la Cofradía de la Soledad. / Cedida

La continuidad de los actos de Semana Santa está garantizada con la próxima salida procesional de la Cofradía de la Soledad, prevista para el viernes de la semana que viene. En esa ocasión, la hermandad volverá a organizar el cortejo, esta vez con la Virgen de la Soledad como titular.

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Otra imagen de las cofrades en la iglesia parroquial.

Otra imagen de las cofrades en la iglesia parroquial. / Cedida

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