La jueza envía a Topas al benaventano autor de la oleada de robos en comercios

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Benavente ha decretado esta mañana el ingreso en prisión de I. S., benaventano de 56 años, como autor de un delito continuado de robos con fuerza en comercios del centro de Benavente.

La Guardia Civil lo detuvo ayer después de la última oleada de asaltos a comercios en los que se repitió el mismo modus operandi de rotura de escaparates y de cristales de las puertas de acceso. De esta última oleada se le imputan ocho incidentes.

Con anterioridad, I. S., había sido detenido en otras dos ocasiones y tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con cargos. Ahora las diligencias de la Guardia Civil tras los episodios de la última semana y la alarma social generalizada en la zona centro han decidido a la jueza a enviarlo al centro penitenciario de Topas (Salamanca).

Alarmas y seguros

Según ha podido saber este periódico, debido a su situación de drogodependencia, I. S. tuvo que recibir ayer atención sanitaria y en sus comparecencias judiciales anteriores había llegado a pedir voluntariamente su ingreso en prisión para seguir el tratamiento con metadona.

Las sucesivas oleadas de robos desde principios de año han generado consecuencias para los establecimientos afectados, algunos asaltados hasta en tres y cuatro ocasiones. Los daños causados en los comercios para hacerse con botines exiguos, alimentos y monedas en la mayoría de los casos, han sido cuantiosos en reposición de cristalería, puertas y ventanas y han disparado la demanda en la contratación de sistemas de alarma y seguridad.

Por otro lado, los robos reincidentes han colocado en una situación complicada a los establecimientos frente a las compañías aseguradoras, que están cancelando los seguros y elevando el coste de las primas. Esta situación, sobre todo en la zona centro, ha amplificado el malestar del sector de forma notable haciendo crecer la sensación de inseguridad y de indefensión, aunque las cifras oficiales comparadas con núcleos urbanos de mayor entidad estén por debajo de la media de hechos delictivos similares.