IU acusa al concejal de Seguridad de “cinismo” e “hipocresía” ante el "aumento de la delincuencia en Benavente"

Izquierda Unida de Benavente ha acusado de “cinismo” e “hipocresía”al concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, por su actuación tras la última Junta Local de Seguridad, celebrada este martes, en la que la Subdelegación del Gobierno anunció refuerzos personales y materiales para la ciudad. Según un comunicado firmado por el coordinador de la coalición, Jesús Nieto, resulta “llamativo” que el edil no pueda aportar efectivos suficientes desde la Policía Local debido a la situación de “diezmo” que atraviesa el cuerpo.

El comunicado subraya como elemento central la existencia de siete vacantes sin cubrir en la plantilla de la Policía Local, además de la “histórica” ausencia de un jefe del cuerpo, "un puesto que permanece vacante desde hace años". IU sostiene que el actual responsable municipal no muestra intención de cubrir estas plazas, pese a haber exigido durante ocho años, cuando estaba en la oposición, que el anterior equipo de gobierno completara la plantilla “nota de prensa tras nota de prensa, Comisión tras Comisión y Pleno tras Pleno”.

Nieto recuerda que, durante los mandatos anteriores, se ofertaban anualmente el máximo de plazas permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y reprocha al concejal que ahora priorice “políticas economicistas” en un momento que consideran especialmente delicado para la seguridad ciudadana. IU afirma que la situación actual coincide con un “incremento exponencial” de la delincuencia en Benavente.

"La inseguridad a sus anchas"

El comunicado menciona como hechos especialmente preocupantes el aumento de peleas con heridos por arma blanca en zonas de ocio, así como “reiterados robos” en distintos negocios de la ciudad y un reciente caso de agresión sexual ocurrido “a plena luz del día”. Para la formación, estos episodios configuran un escenario en el que “la inseguridad y el miedo campan a sus anchas”.

Izquierda Unida exige al concejal que asuma su responsabilidad y adopte decisiones que garanticen la seguridad de la población, a la que describe como “asustada y decepcionada”. El comunicado critica lo que considera una actitud de “inacción absoluta” por parte del edil en su labor de gobierno, en contraste con la “hiperactividad” que, según IU, mostraba cuando estaba en la oposición.

La formación concluye señalando que el concejal actúa como un “alcalde en la sombra”, lo que, a su juicio, le impide dedicar tiempo a resolver los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía, y reclama medidas urgentes para revertir la situación.