Intensa tarde de trabajo cofrade en Benavente antes de la salida de Jesús en la Borriquilla

Los cofrades de la Santa Vera Cruz, el Santo Entierro y las Damas de la Luz y la Soledad han preparado imágenes, pasos y enseres a un día de que arranquen las procesiones de las que son titulares en esta Semana Santa.

La tarde de este sábado se ha dedicado íntegramente a los preparativos en la Ermita de la Soledad y en la nave contigua, donde los cofrades han trabajado de forma continuada en la puesta a punto de las imágenes y enseres que participarán en las procesiones de los próximos días.

Una de las labores más visibles ha sido el vestido de las imágenes, que se ha realizado con especial cuidado para ajustar túnicas, mantos y demás elementos textiles a cada talla. Los cofrades han colocado las imágenes sobre mesas y peanas, comprobando su estabilidad y la correcta sujeción de todos los elementos, con el fin de garantizar la seguridad durante los recorridos procesionales.

GALERÍA | El Santo Entierro, la Santa Vera Cruz y las Damas de la Luz y la Soledad ultiman preparativos / J. A. G.

De forma paralela, se ha llevado a cabo la limpieza y planchado de los paños y tejidos que acompañan a los pasos, incluyendo manteles, estandartes y otros adornos textiles. Estas tareas, un ritual que se repite cada año en la víspera del Domingo de Ramos, han buscado eliminar arrugas, polvo y cualquier resto acumulado durante el año, dejando todas las piezas en condiciones adecuadas.

Los cofrades también han realizado ensayos con los pasos, probando la colocación de los portadores, los relevos y el ritmo de marcha previsto para las procesiones. Estos ensayos permiten ajustar la coordinación entre los participantes, comprobar el peso real de las andas y anticipar posibles incidencias en giros, accesos a templos o tramos más estrechos del recorrido.

Procesión de las Palmas

En este contexto de preparación se produce en la antesala de la Procesión de Las Palmas, prevista para mañana Domingo de Ramos a las 11.00 horas, con la imagen de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén. La cofradía titular de esta procesión es la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz y Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, que asume la organización del cortejo y la coordinación con el resto de participantes.

La procesión partirá de la Ermita de la Soledad con el Paso de Jesús en la Borriquilla, que representa la Entrada Triunfal en Jerusalén. La imagen irá acompañada por los niños de las cinco parroquias, portadores de palmas y pertenecientes a la cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén, configurando uno de los cortejos más característicos del inicio de la Semana Santa.

Jesús en la Borriquilla, esta tarde, a las puertas de la Ermita de la Soledad. / J. A. G.

El recorrido previsto discurrirá por la calle Santa Cruz, plaza del Grano y calle la Rúa hasta la Iglesia de Santa María la Mayor, por la puerta oeste, donde se celebrará la Misa Solemne. Una vez finalizada la eucaristía, la procesión regresará a la Ermita de la Soledad siguiendo el itinerario inverso, manteniendo el mismo orden de paso y la misma disposición de los participantes.

Los niños que participen en la procesión asistirán con túnica y palma, conforme a las indicaciones de la organización. Esta presencia infantil, integrada en el cortejo oficial, forma parte de la estructura de la procesión y se ajusta a las normas internas de la cofradía, que establece la indumentaria y los elementos que deben portar durante el recorrido.