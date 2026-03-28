Dos heridos en un accidente de tráfico en Vega de Tera
Los afectados se quejaban de dolor de espalda
Hoy, 28 de marzo, alrededor de las 13.30 p.m., un turismo se salía de la autovía, dejando a dos personas heridas. El suceso tuvo lgar en la A-52, en sentido Ourense, e inmediatamente se avisó a los agentes de Tráfico de Zamora y al Sacyl.
Se movilizaron hasta el lugar una ambulancia y una unidad de tráfico para gestionar la situación y atender correctamente a los dos integrantes del vehículo que resultaron heridos.
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