Dos heridos en un accidente de tráfico en Vega de Tera

Hoy, 28 de marzo, alrededor de las 13.30 p.m., un turismo se salía de la autovía, dejando a dos personas heridas. El suceso tuvo lgar en la A-52, en sentido Ourense, e inmediatamente se avisó a los agentes de Tráfico de Zamora y al Sacyl.

Se movilizaron hasta el lugar una ambulancia y una unidad de tráfico para gestionar la situación y atender correctamente a los dos integrantes del vehículo que resultaron heridos.