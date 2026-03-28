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Dos heridos en un accidente de tráfico en Vega de Tera

Los afectados se quejaban de dolor de espalda

Ambulancias del Sacyl.

Ambulancias del Sacyl. / Sacyl

Oliva Conde

Hoy, 28 de marzo, alrededor de las 13.30 p.m., un turismo se salía de la autovía, dejando a dos personas heridas. El suceso tuvo lgar en la A-52, en sentido Ourense, e inmediatamente se avisó a los agentes de Tráfico de Zamora y al Sacyl.

Se movilizaron hasta el lugar una ambulancia y una unidad de tráfico para gestionar la situación y atender correctamente a los dos integrantes del vehículo que resultaron heridos.

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