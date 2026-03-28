El Centro de Transportes de Benavente cierra 2025 con más del 99% de ocupación y un beneficio de 531.630 euros

El Consejo de Administración de sociedad municipal Centro Benaventano de Transportes formuló el jueves las cuentas anuales y la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad las cifras del ejercicio 2025, que recogen un importe neto de la cifra de negocios de 1.887.290,87 euros. Este dato refleja el volumen total de ingresos generados por la actividad de la sociedad municipal durante el pasado ejercicio.

El resultado del ejercicio después de impuestos se sitúa en 531.630,58 euros de beneficio, de acuerdo con las cuentas formuladas por el Consejo y aprobadas por la Junta. Esta magnitud recoge el saldo final del ejercicio una vez descontadas las obligaciones fiscales, y se convierte en uno de los indicadores centrales de la situación económica de la sociedad municipal en 2025.

Entre las partidas más significativas de la actividad del CTLB destaca la prestación de servicios de alquiler de naves, que alcanza los 1.627.220,07 euros. Esta cifra pone de manifiesto el peso específico del arrendamiento de espacios logísticos e industriales dentro del conjunto de ingresos de la sociedad, tal y como se recoge en el comunicado.

Inversiones

En el capítulo de inversiones, las cuentas anuales recogen un importe de 494.884,18 euros. Estas inversiones se destinan a actuaciones en las instalaciones y naves del Centro de Transportes con el objetivo de adaptar y mejorar los espacios para las empresas usuarias.

Durante la sesión se informó asimismo de que la ocupación actual en el Centro de Transportes y Logística de Benavente se sitúa por encima del 99%, lo que supone una ocupación prácticamente total de las naves disponibles.

En relación con el control externo de sus cuentas, la sociedad municipal comunicó que se ha realizado la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2025 por el equipo auditor de Valentín Gallego Castañera y Asociados, S.L., sin salvedades ni desviaciones.

En el ámbito de la gestión de la calidad, el comunicado detalla que el 6 de marzo se llevó a cabo la segunda visita de mantenimiento para continuar con la certificación de la norma ISO 9001:2015, con resultado satisfactorio.