Benavente y Santa Cristina: las dos únicas licencias en Zamora para jugar a las chapas

Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa contarán esta Semana Santa con un establecimiento autorizado para la organización del juego de las chapas, tras la resolución de la Junta de Castilla y León que concede licencias a 92 bares y locales de la Comunidad para desarrollar esta práctica tradicional entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección.

En el conjunto de Castilla y León, la Junta ha otorgado autorizaciones a 92 establecimientos, una cifra que podría variar ligeramente, ya que todavía permanece abierto el plazo para la presentación de solicitudes. Todos los locales deberán organizar el juego de las chapas exclusivamente durante su horario normal de apertura, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Administración autonómica.

El reparto provincial sitúa a León como la provincia con mayor número de puntos de juego, con 29 establecimientos autorizados en municipios como Bembibre, Benavides de Órbigo, Cistierna, Gordoncillo, La Bañeza, León, Ponferrada, Quintana de Rueda, Sahagún, Sahelices del Payuelo, San Andrés del Rabanedo, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa María del Páramo, Trobajo del Camino, Valderas, Valencia de Don Juan, Veguellina de Órbigo, Villablino y Villamañán. Le siguen Palencia, con 23 licencias, Valladolid, con 24, Burgos, con ocho, Segovia, con seis, y Zamora, con dos.

Por provincias

En la provincia de Palencia se han autorizado 23 establecimientos en Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Amusco, Buenavista de Valdavia, Cervera de Pisuerga, Espinosa de Villagonzalo, Herrera de Pisuerga, Lagunilla de la Vega, Lantadilla, Melgar de Yuso, Osorno La Mayor, Palencia, Saldaña, Santibáñez de la Peña y Sotobañado y Priorato. En Valladolid, las 24 licencias se reparten entre Alcazarén, Castrodeza, Cigales, El Campillo, Herrera de Duero, La Seca, Mayorga, Medina del Campo, Mojados, Nava del Rey, Padilla de Duero, Santovenia de Pisuerga, Tordesillas, Torrelobatón, Tudela de Duero, Valladolid, Villalón de Campos, Villanueva de los Caballeros y Zaratán.

En Burgos se han concedido ocho licencias para locales situados en Los Balbases, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Roa de Duero y Villadiego, mientras que en Segovia son seis los establecimientos autorizados, ubicados en Ayllón, Cuéllar, Riaza y Sacramenia. En Zamora, la autorización alcanza a dos puntos concretos: uno en Benavente y otro en Santa Cristina de la Polvorosa, que se integran en el conjunto de la red regional de juego de las chapas.

El juego de las chapas, regulado por la Junta de Castilla y León, se practica tradicionalmente entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección y se considera una costumbre arraigada en municipios de todo tipo, con especial presencia en zonas rurales. Según la tradición, su origen se vincula al sorteo realizado por los soldados romanos para decidir quién se quedaría con la túnica de Jesucristo antes de la crucifixión.

La mecánica del juego se basa en el lanzamiento de dos monedas, conocidas como ‘perras gordas’, que tradicionalmente eran piezas de 10 céntimos de la época de Alfonso XIII. Los jugadores se agrupan en torno a un corro dirigido por el organizador, denominado ‘baratero’, que debe abonar una tasa administrativa de algo más de 30 euros para poder organizar el juego durante todos los días de práctica autorizada.

Un corro de chapas en un bar de Benavente. / L. O. Z.

En cada partida, un jugador actúa como banca y fija la cantidad de dinero que se apuesta, además de ser quien lanza las dos monedas. El resto de participantes debe adivinar si ambas quedarán con la cara o la cruz hacia arriba. Cuando las monedas muestran lados diferentes, la tirada se considera nula y debe repetirse hasta que ambas presenten el mismo resultado, momento en el que se resuelve la apuesta.

La actividad está regulada mediante dos normativas autonómicas: el Catálogo de Juegos y Apuestas, que establece las reglas del juego de las chapas, y el Reglamento regulador de la actividad, que determina su organización y la necesidad de contar con autorización administrativa. Estas disposiciones fijan el marco jurídico en el que deben desarrollarse las partidas en los establecimientos autorizados.

El reglamento establece que todas las apuestas deben realizarse exclusivamente con dinero en efectivo, quedando prohibidas las apuestas sobre bienes muebles, inmuebles o animales. Asimismo, permite que el juego se desarrolle tanto en espacios cerrados como al aire libre, siempre que se cuente con los permisos municipales pertinentes, se juegue bajo luz natural y se mantenga una distancia superior a 100 metros respecto a cualquier centro educativo.

En la presente edición, la Junta subraya que no existe ninguna solicitud para la práctica del juego de las chapas al aire libre, por lo que todas las partidas autorizadas se desarrollarán en el interior de los establecimientos. De este modo, las condiciones de celebración quedan circunscritas a los locales que han obtenido licencia, como el bar autorizado en Benavente.

Entre las infracciones administrativas previstas se consideran graves o muy graves la organización de partidas clandestinas, la manipulación del material de juego, el impago a los jugadores de las cantidades ganadas y las conductas irrespetuosas hacia los participantes. Estas conductas quedan sujetas al régimen sancionador establecido por la normativa autonómica en materia de juego.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destaca en el comunicado que “el juego de las chapas es una tradición clave que forma parte de la identidad de la Semana Santa en numerosos pueblos de Castilla y León”. Según subraya, la Junta autoriza su conservación “proporcionando seguridad jurídica a sus organizadores y protegiendo a los jugadores frente a posibles comportamientos incorrectos”, en el marco de la regulación vigente.