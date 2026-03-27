Irene Montero alude a la agresión a la benaventana Bianca Lizbeth en respuesta a Santiago Segura: "En discursos como estos es donde empieza la violencia contra las personas trans"

La eurodiputada Irene Montero hacía referencia en una publicación en sus redes sociales a la agresión transfoba sufrida recientemente por la benaventana Bianca Lizbeth. Lo hacía en respuesta a Santiago Segura, que durante la promoción de su última película aseguraba que las mujeres trans "no han tenido ningún problema" en España, diciendo también que la Ley Trans es muy agresiva porque, a su criterio, permite que "vaya un señor con barba a comisaría" y "le den un carnet", algo con lo que Montero no estaba de acuerdo.

Aludiendo a las violencias cometidas contra el colectivo trans y citando como ejemplo el caso de Bianca Lizbeth por la brutalidad del suceso, Montero contradecía el discurso de Santiago Segura. La diputada aseguraba que "Lo que estás haciendo es decirles a esas personas que las violencias que sufren no existen", y que utilizando la excusa de hablar desde el sentido común, el cómico estaría contribuyendo a construir un discurso de "cuñadeces y mentiras".

El caso de Bianca Lizbeth

Los hechos tuvieron lugar en una discoteca de La Bañeza, en León, cuando un grupo de mujeres increparon a la benaventana en el baño y posteriormente en el exterior del recinto, insultándola al grito de "travelo" y "maricón", e instándola a que fuera al baño de hombres. La agredieron físicamente, dejando golpes y heridas visibles en el rostro.

J. A. G. / F. E.

Han sido detenidas cinco mujeres de entre 18 y 24 años como presuntas responsables de los hechos, acusadas de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Pero en el vídeo, Irene Montero no solo hacía referencia a casos de violencia física como el de Bianca Lizbeth, sino también a las agresiones sufridas en plena calle o de forma institucional y diaria, defendiendo la ley que ella misma impulsó durante su estancia en el Ministerio de Igualdad.

"Así funciona la violencia", decía la diputada, fomentando discursos en los que se llama "a las mujeres trans hombres con barba".