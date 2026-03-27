La Guardia Civil detiene al autor de la oleada de robos en Benavente: a disposición judicial por tercera vez

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a I. S., de 56 años y vecino de Benavente, tras los cuatro robos con fuerza perpetrados en la madrugada del jueves en el centro de Benavente. De esta oleada, se le atribuyen los asaltos a una panadería, a un bar, a una tienda de chucherías y a una barbería (la tercera vez) de la que se habría llevado las máquinas de cortar el pelo y todos los secadores.

I. S. pasará mañana a disposición judicial. Será la tercera vez. Las dos anteriores fue puesto en libertad con cargos. Se le imputan más de una decena larga de robos desde el pasado mes de enero, lo que constituye un delito continuado. El domingo pasado asaltó una churrería, y dos días después un bar en la plaza Mayor y la Casa de la Cultura La Encomienda.

Desde principios de año ha tenido en jaque a la Policía Local y la Guardia Civil, y ha actuado siempre en el entorno de la calle Herreros, Santa Cruz, Cortes Leonesas, a Plaza Mayor, y desde el jueves, también en Las Eras. Durante este tiempo ha causado daños cuantiosos escaparates y en los cristales de las puertas de acceso para llevarse monedas de las cajas y objetos. La drogodependencia del presunto autor de todo estos robos le ha llevado a cometer de forma continuada los asaltos, lo que ha provocado una fuerte alarma social en esta parte de la ciudad.

"La competencia es de la Guardia Civil"

Sobre los episodios continuos de robos en esta parte del centro de Benavente se ha pronunciado esta mañana la alcaldesa de Benavente, tras la Junta de Seguridad Local celebrada el pasado miércoles. Beatriz Asensio, ha subrayado que la competencia directa para actuar frente a la reciente oleada de robos en el centro de la ciudad corresponde a la Guardia Civil, aunque la Policía Local mantiene un papel de apoyo y coordinación. “La competencia es de la Guardia Civil en este caso y la Policía Local siempre presta una coordinación y un apoyo”, ha afirmado, subrayando que los agentes municipales suelen ser los primeros en llegar cuando se recibe un aviso.

Asensio ha dicho que el Ayuntamiento ha mostrado su disposición a colaborar en todo momento, especialmente tras la reciente Junta Local de Seguridad, en la que se abordó el refuerzo de la presencia policial. En este contexto ha explicado que la Policía Local incrementa su apoyo “ante situaciones de alarma” siempre que sea viable, aunque insistió en que cualquier decisión operativa corresponde a los cuerpos competentes en materia de seguridad ciudadana. Esta ha sido su respuesta cuando se le ha inquirido cuáles son esos refuerzos habida cuenta de que el cuerpo de Policía Local cuenta por las noches con un agente en el cuartel y otros dos de patrulla.

La regidora ha admitido en todo caso que el Ayuntamiento es plenamente consciente de la alarma social que han provocado los últimos robos y ha asegurado que existe un seguimiento diario de cada caso por parte del concejal de Seguridad Ciudadana. Asensio señaló que el consistorio permanece atento a la evolución de los hechos, aunque ha insistido en que, una vez que los casos pasan a sede judicial, el Ayuntamiento deja de tener capacidad de intervención directa.

También ha puesto en valor la rapidez de la Policía Local, que en los últimos episodios, ha dicho, ha llegado incluso a practicar detenciones. “La inmediatez con la que acuden es rapidísima; en los últimos casos ha sido la Policía Local la que ha realizado la detención”, ha afirmado, destacando la diligencia del cuerpo municipal pese a no ser el competente para instruir las diligencias.

Sobre la aplicación de la Ley contra la Multirreincidencia

Sobre la inminente entrada en vigor de la Ley contra la Multirreincidencia ha respondido que los servicios jurídicos municipales valorarían la posibilidad de recurrir a su aplicación. La norma permite solicitar medidas como órdenes de alejamiento o la personación del Ayuntamiento en eventuales procedimientos judiciales. Aunque no depende del consistorio la evolución de las investigaciones, según ha reiterado, Asensio ha afirmado que se analizarán todas las vías legales disponibles para contribuir a la seguridad en la ciudad.

Por último, ha precisado en que una vez que la Guardia Civil asume las diligencias, el Ayuntamiento no recibe información detallada sobre las pesquisas, salvo cuando ella misma realiza consultas puntuales. “No tengo la obligación de que me transmitan cómo van las pesquisas”, ha explicado, insistiendo en que la instrucción corresponde exclusivamente a los cuerpos estatales de seguridad y a los juzgados.