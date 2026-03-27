Semana Santa Benavente
La Dolorosa sella su regreso en Benavente
La Cofradía de Jesús Nazareno consolida la procesión del Viernes de Dolores tras recuperarla la primavera pasada
La Dolorosa ha vuelto a procesionar por las calles de Benavente por segundo año consecutivo desde su recuperación la pasada primavera, cuando la Cofradía de Jesús Nazareno retomó la salida penitencial tras medio siglo sin celebrarse. Anoche, selló el camino de su regreso al calendario de la Pasión benaventana.
En 2025 la imagen salió a la calle pese a la lluvia, protegida por plásticos: hacía cincuenta años que la imagen había dejado de procesionar. En esta ocasión, el tiempo, aunque frío, ha permitido la celebración del Viernes de Dolores con normalidad.
La comitiva ha arrancado después de que en la Iglesia de Santa María la Mayor se celebrara el Triduo que ofrece la Cofradía de Jesús Nazareno. A continuación los fieles han permanecido en el templo y fuera a la espera de la salida de la imagen mariana.
Valor devocional y artístico
La Virgen Dolorosa, obra del escultor Pío Mollar y considerada de especial valor devocional y artístico, ha sido el centro de la atención de cofrades y devotos. Al igual que el año pasado, se ha asomado a Benavente por la puerta oeste de Santa María. Al superar el umbral del templo la banda maragata Orpheus ha interpretado el himno nacional. Nazarenos y nazarenas han sacado a hombros el paso superando los escalones del templo con tiento y esfuerzo..
La iglesia de Santa María ha vuelto a registrar una notable afluencia de fieles, como ya ocurriera en la primera edición tras la recuperación, cuando la iglesia estaba llena y expectante pese a la lluvia. La participación de los cofrades y de numerosos devotos ha reforzado el carácter penitencial y orante de la celebración, que en la calle ha sido sin embargo más recogida de público.
La continuidad de la procesión por segundo año consecutivo confirma la voluntad de la cofradía de mantener vivo este culto específico del Viernes de Dolores y su establecimiento en el calendario de la pasión benaventana. La comitiva ha seguido hacia Sancti Spíritus, García Muñoz y Herreros, y ha regresado a Santa María por la calle Francos.
Mañana sábado a partir de las ocho de la noche, en la iglesia de Santa María la Mayor, se celebrará la misa por todos los hermanos y hermanas difuntos de la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz, de la Real Cofradía del Santo Entierro de JHS y de la sección de las Damas de la Luz y de la Soledad.
A continuación tendrá lugar el relevo e intercambio de varas de los Alcaldes Caballeros de las cofradías y de la Mayordoma de la sección de las Damas de la Luz y Soledad. Para finalizar la jornada, se procederá a la bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades.
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