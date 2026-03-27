Detenido y puesto en libertad tras una doble violación a una menor en Benavente

La jueza de guardia en Benavente decretó el martes la libertad con medidas de alejamiento para un joven sudamericano de 22 años detenido por la presunta doble violación de una menor de 17 años en Benavente. El arrestado, que había sido puesto a disposición judicial tras su detención por la Guardia Civil, quedó en libertad con la prohibición expresa de acercarse o comunicarse con la víctima.

La relación entre ambos se remontaba a unos tres meses atrás, periodo durante el cual la menor llegó a denunciar al joven por violencia de género. Esa denuncia motivó su inclusión en el sistema Viogen, el protocolo estatal de seguimiento y protección de víctimas. Sin embargo, la joven retiró posteriormente la denuncia o no la ratificó, lo que provocó que el caso fuese dado de baja del sistema.

El lunes, ambos quedaron nuevamente y la menor acudió a la vivienda del joven, situada frente al cuartel de la Guardia Civil en Benavente. Según denunció después, en el interior del domicilio fue agredida sexualmente. La joven relató haber sufrido una doble violación, anal y vaginal, durante el encuentro.

Tras los hechos, la víctima acudió al Hospital de Benavente, donde fue atendida por el personal sanitario. Allí se confirmó la existencia de la doble violación denunciada. El centro activó el protocolo por violencia de género, lo que implicó la comunicación inmediata a la Guardia Civil y la intervención de los servicios forenses.

El forense emitió un informe confirmando la violación de la menor, respaldando con evidencia médica la denuncia. Con ese informe y la activación del protocolo, la Guardia Civil procedió a la detención del joven sudamericano el martes por la mañana, poniéndolo posteriormente a disposición judicial. Seguidamente quedó en libertad.

Cárcel para otro agresor

Por otra parte, La jueza ha decretado el ingreso en prisión provisional para el joven de 21 años detenido como presunto autor de una agresión sexual cometida el miércoles por la tarde en la Vía Verde–Ruta de la Plata, en Benavente. La resolución judicial, firmada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de la localidad, ordena su traslado al centro penitenciario de Topas (Salamanca) mientras continúa la investigación.

La agresión se produjo alrededor de las 17.50 horas, cuando una mujer que practicaba deporte por la zona alertó a los servicios de emergencia de que un desconocido la había seguido, la había abordado y la había hecho caer al suelo, realizándole tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa. La víctima facilitó una descripción detallada del agresor, lo que permitió activar de inmediato un dispositivo policial y detener al autor, de origen brasileño.