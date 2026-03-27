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Detenidas cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la paliza a la benaventana Bianca Lizbeth, Miss Trans Zamora

Se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria

VÍDEO | Entrevista a Bianca Lizbeth, la joven benaventana agredida en La Bañeza

VÍDEO | Entrevista a Bianca Lizbeth, la joven benaventana agredida en La Bañeza / J. A. G.

EFE / J. A. G.

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por dar una paliza a Bianca Lizbeth, la mujer transexual benaventana que recibió una agresión múltiple en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León) en la madrugada del pasado domingo.

A las detenidas se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fracturas en la mandíbula a consecuencia de esa agresión, según informa EFE.

Todo comenzó cuando se disponía a marcharse a casa y decidió pasar antes por el baño. Al entrar en el servicio encontró a cuatro chicas que comenzaron a insultarla de inmediato, mientras dos de ellas permanecían dentro del baño y otras dos en el exterior. Bianca explica a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que, tras unos minutos de espera, llamó a la puerta porque necesitaba entrar y reprochó a las dos chicas que estaban dentro que aquel no era el lugar para mantener relaciones sexuales. En ese momento, una de las jóvenes que se encontraba fuera comenzó a darle toques en la cara y a decirle que se fuera “al baño de hombres”, llamándola “travelo” y aludiendo a su altura.

Puñetazos, botellazos y cristales

La situación se agravó cuando las dos chicas que estaban dentro del baño salieron al escuchar los gritos. Las cuatro se abalanzaron sobre ella para agredirla, tirándole del pelo y propinándole puñetazos, botellazos y lanzándole vasos. Bianca relata que logró encerrarse en el servicio, pero las agresoras llegaron a abrir la puerta de una patada, que ella volvió a cerrar usando su propio peso, antes de que abandonaran el lugar momentáneamente.

El rostro de Bianca Lilibeth Fernández tras ser agredida en La Bañeza.

El rostro de Bianca Lilibeth Fernández tras ser agredida en La Bañeza. / EFE

Cuando la víctima salió de la discoteca para dirigirse a su casa, otra chica se acercó para preguntarle qué había ocurrido y, en ese momento, las cuatro agresoras principales regresaron acompañadas de entre seis y siete personas más, según su testimonio. Se produjo entonces una paliza grupal “brutal” contra Bianca, entre gritos de “maricón”, “travelo” y “travesti”, y amenazas de acabar con su vida, hasta que la intervención de la Policía y la Guardia Civil puso fin a los golpes.

A la llegada de los agentes, la Guardia Civil no pudo tomarle declaración debido a su estado de aturdimiento y a la gravedad de las lesiones, ya que, según relata, tenía la cara completamente desfigurada. La prioridad fue su atención médica y, en ese momento, no se consiguió identificar a las cuatro principales implicadas, aunque se ha abierto una investigación y se trabaja en su localización. La denuncia formal se presentó al día siguiente en Benavente, tras recibir el alta hospitalaria y con el parte de lesiones.

Siete puntos en un párpado

El informe médico recoge contusiones múltiples en todo el cuerpo y una herida en un párpado que requirió siete puntos de sutura, producida, según sospecha, por uñas o por un vaso durante la agresión. Bianca detalla que sufrió fuertes golpes en la cabeza, hematomas en la cara, bultos y moratones que seguirán apareciendo con los días, además de un importante derrame en un ojo, órgano que estuvo a punto de perder. “Lo principal y lo peor de todo es que casi pierdo el ojo”, explica, subrayando que aún tiene la cara muy hinchada y golpeada.

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