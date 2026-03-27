Benavente fija fecha tope para culminar la transformación del Mercado de Abastos en edificio de usos múltiples

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha asegurado que las obras de transformación del Mercado de Abastos en un edificio de usos múltiples, enmarcadas en el proyecto PIREP, cumplirán el plazo de ejecución previsto tras la concesión de una prórroga, incluso finalizarán antes. Durante una visita al interior del inmueble junto a los medios de comunicación, Asensio ha recordado que “hoy precisamente en el pleno ordinario que hemos celebrado, hemos aprobado lo que es la ampliación del plazo tras la concesión de la prórroga para el 30 de junio del 2026”.

Los trabajos, ha dicho, avanzan conforme a la previsión inicial y se encuentran en un estado de ejecución “muy avanzado”, aunque todavía quedan partes por completar. Asensio ha dicho entonces que “la obra está muy avanzada y prevén acabar probablemente antes del tiempo establecido”, si bien ha advertido que en cualquier obra “siempre pueden surgir vicisitudes que impliquen que haya que apurar el plazo”, por lo que se mantiene el horizonte temporal marcado en el contrato.

La intervención, con un presupuesto superior a los dos millones de euros, se financia con fondos europeos, lo que ha motivado la concesión de prórrogas a numerosos ayuntamientos, ha recordado. “Se ha luchado por conseguir esa prórroga, que se ha dado a bastantes ayuntamientos, porque al tratarse de fondos europeos, yo creo que se consideró que los plazos del principio eran muy ajustados y con el volumen de obra que era más de 2 millones de euros, pues se entendía que los plazos eran muy ajustados”.

El futuro del edificio, por decidir

La alcaldesa ha afirmado que el expediente del proyecto se encontró prácticamente sin desarrollo al inicio del actual mandato municipal y que fue necesario impulsarlo desde cero. “Cuando entramos a gobernar, pues nos encontramos con un expediente en el que no había nada, no había ningún proyecto, que tuvimos que comenzar de cero y que al final lo hemos logrado tras mucho esfuerzo y trabajo”, ha dicho.

En cuanto al futuro uso del edificio, Asensio ha avanzado que será un espacio principalmente de carácter cultural, aunque todavía no se ha concretado la distribución definitiva de actividades. “Será un espacio principalmente de uso cultural, luego tendremos que decidir cuál es ese uso o usos que se van a destinar aquí en el mercado”, afirmó, insistiendo en la necesidad de “aprovechar las instalaciones principalmente porque están en un lugar inmejorable”. La alcaldesa ha respondido de esta forma cuando se le ha recordado la propuesta socialista de trasladar a este nuevo espacio la Biblioteca Municipal y la sede de la UNED.

La alcaldesa, concejales y técnicos visitando la obra. / J. A. G.

La regidora ha advertido que el Ayuntamiento carece de suficientes espacios propios para sus actividades, lo que obliga a compartir instalaciones con asociaciones y a encajar actos que en ocasiones se solapan. En este sentido, ha indicado que el nuevo edificio permitirá disponer de un recurso adicional para programar iniciativas municipales, sin impedir que sigan celebrándose actividades ya consolidadas en otros inmuebles, como la “Casa de la Cultura”.

Asensio recordó que el anterior equipo de gobierno socialista ya había previsto un edificio de carácter cultural en el actual inmueble del Ayuntamiento, entonces concebido como Centro Cívico. Indicó que “ya tenían previsto un edificio cultural como era el Centro Cívico, el que ahora es el Ayuntamiento y que ellos, sin embargo, decidieron llevar para allí el Ayuntamiento”, y añadió que los usos concretos del Mercado de Abastos se definirán “una vez finalizado, visto los espacios”.

Otra imagen de la zona de obras. / J. A. G.

La puesta en funcionamiento del edificio no será inmediata tras la finalización de las obras, ya que será necesario dotarlo de mobiliario específico. “Primero hay que dotarlo de mobiliario, hay que entender que un edificio tan grande tiene que tener mobiliario, si no realmente no podemos hacer, no vamos a poner mobiliario viejo, por ejemplo, con un edificio nuevo”, ha dicho y ha avanzado que se prevé destinar parte de distintos fondos a la compra progresiva de ese equipamiento.

Respecto a los daños registrados en los dos edificios colindantes al Mercado de Abastos durante la ejecución de las obras, Asensio ha asegurado que desde el primer momento ha existido “plena disponibilidad por parte de la empresa” para abordar esta cuestión. “Los técnicos municipales han estado al día y al tanto de esos posibles daños que han sufrido o que han presentado la correspondiente reclamación en el Ayuntamiento, los están estudiando, los están mirando”, explicó.

Una de las dependencias casi acabadas. / J. A. G.

La alcaldesa mantiene que los desperfectos que se determinen vinculados directamente a la obra serán reparados. En sus palabras, “se le ha dicho que todo lo que sea responsabilidad o que vaya al hilo de las obras realizadas, que se les va a reparar”, remitiéndose a los informes técnicos municipales.

Asensio ha recordado que las certificaciones de obra se han ido aprobando “sin ningún tipo de problema” y que la ejecución, pese a tratarse de una intervención “muy complicada” y con “mucho volumen” de unidades de obra, se desarrolla conforme a lo previsto en el contrato. Su previsión es que esta dinámica continúe hasta la conclusión de los trabajos dentro de los plazos ampliados.