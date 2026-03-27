Benavente aprueba por unanimidad la segunda prórroga para los Paseos de la Mota y el antiguo Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado en pleno y por unanimidad dos ampliaciones de plazo para proyectos financiados con fondos europeos: la renovación de los Paseos de la Mota, vinculada al Plan de Sostenibilidad Turística Xacobeo 2021, y la rehabilitación del antiguo Mercado de Abastos, incluida en el programa PIREP del Plan de Recuperación.

Ambas actuaciones extienden su ejecución hasta el 30 de mayo de 2026 y su justificación económica hasta el 30 de junio de ese mismo año. La sesión ha estado marcada por un intenso intercambio de reproches entre los grupos de izquierda (IU y PSOE) y los de derecha (PP y Vox), que han defendido posiciones opuestas sobre la responsabilidad de los retrasos y la gestión de las subvenciones.

Sobre la prórroga concedida para las obras de los Paseos de la Mota, el portavoz de IU, Manuel Burón, ha justificado el voto favorable a la prórroga, pero ha recordado que “la crónica del incumplimiento de plazos estaba anunciada”. Burón ha repasado la evolución del proyecto desde 2023 y ha acusado al actual equipo de gobierno de haber modificado el plan plurianual aprobado por el anterior ejecutivo, lo que —según afirmó— dejó fuera inversiones previstas y generó un retraso estructural. Señaló también la rescisión del contrato de la primera fase por errores técnicos, que supuso “más de nueve meses levantados los paseos de la Mota”, y subrayó que la complejidad del entorno del Parador obligó a reordenar trabajos para evitar afecciones.

"El equipo de Gobierno de las prórrogas"

La portavoz socialista, Patricia Martín, anunció el voto favorable del PSOE, aunque ha criticado la gestión del actual gobierno municipal, al que ha definido como "el Gobierno de las prórrogas". Martín Recordó que desde septiembre de 2024 “se ha privado a todos los benaventanos de los paseos de la Mota” y que el plazo inicial ya era ajustado. L portavoz socialista repasó la cronología desde la concesión de la subvención en 2022 y afirmó que la ampliación concedida por el Ministerio hasta junio de 2026 confirma que los avisos de su grupo sobre los retrasos eran fundados. Aun así, insistió en que el objetivo es que la obra se concluya y se justifique correctamente.

El concejal del Partido Popular, Alberto Posado, ha defendido la prórroga como una medida necesaria para no poner en riesgo una inversión estratégica. Ha reiterado que el actual equipo de Gobierno se encontró en 2023 un expediente “paralizado”, pese a que la subvención ya estaba concedida, y que fue su gestión la que permitió licitar y ejecutar las obras.

Posado explicó que las lluvias eran imputables al contratista, pero no así la reorganización de trabajos para minimizar afecciones al parador y al sector hostelero, que ha calificado como causa no imputable según la Ley de Contratos.

El portavoz de Vox, Eugenio Blanco, también ha apoyado la prórroga y la ha calificado como una adaptación necesaria a la realidad de la obra. Ha incidido en que la complejidad técnica, la afluencia peatonal y la necesidad de coordinar trabajos con el Parador justifican la ampliación, y ha recordado que el Real Decreto 635/2025 permite extender los plazos hasta junio de 2026. Blanco insistió en que el retraso no es imputable al contratista y que la prioridad es garantizar la financiación europea y culminar la actuación con calidad.

El debate sobre el PIREP

En relación con el proyecto PIREP para la conversión del Mercado de Abastos en edificio de usos múltiples, Manuel Burón (IU) ha defendido nuevamente el voto favorable, subrayando la complejidad técnica de la obra y el impacto de la modificación aprobada en febrero para la impermeabilización de la cubierta. Explicó que esta alteración, aunque inicialmente se consideró inocua para el calendario, ha interferido en el desarrollo normal de los trabajos. Burón ha destacado el volumen de medios técnicos y humanos desplegados y la importancia del proyecto como tercera inversión en cuantía del municipio.

La portavoz socialista, Patricia Martín, ha recordado que la subvención de 2,4 millones de euros fue obtenida por el anterior equipo de gobierno y que el plazo de ejecución de 14 meses ya era “muy apurado”. Martín repasó el calendario del proyecto —aprobación en julio de 2025, replanteo en agosto y modificación en febrero de 2026 por deficiencias— y advirtió de que, si la obra no se termina, podría tener que devolverse la subvención completa. También ha propuesto como posibles usos para el edificio rehabilitado, como acoger la UNED, el punto joven y la Biblioteca Municipal, dejando Casa Solita como Museo del Toro en la planta baja y como museo general en las plantas superiores.

El concejal del PP, Alberto Posado, ha defendido que el actual equipo de gobierno se encontró el proyecto “en cero” cuando tomó posesión en junio de 2023, pese a que la subvención ya estaba concedida. Aseguró que no había proyecto, ni licitación, ni resuelta la situación jurídica de los usuarios, y que ha sido su gobierno el que ha impulsado la licitación conjunta de proyecto y obra por 2,44 millones de euros. Posado rechazó que la prórroga se deba a la oposición y la atribuyó al trabajo del equipo de gobierno en un contexto de gran complejidad técnica.

Por último, el portavoz de Vox, Eugenio Blanco, ha respaldo la ampliación del plazo, afirmando que la Administración del Estado ha reconocido las dificultades generales y ha ampliado los plazos en numerosos municipios. Ha subrayado que la obra se ha visto afectada por problemas de suministro, condiciones meteorológicas y la complejidad del entorno urbano, y ha destacado que los trabajos no se han paralizado, realizándose incluso en fines de semana. También ha insistido en que el retraso no es imputable al contratista y que la prioridad es culminar la rehabilitación sin perder financiación.

El Pleno ha aprobado también por unanimidad aunque sin debate por acuerdo mayoritario de PP y Vox en la Junta de Portavoces la cesión de 132 butacas de la Casa de Cultura La Encomienda a Castrogonzalo, la cesión a Somaycl del terreno para la construcción de viviendas, y la extinción de la concesión administrativa de la explotación de publicidad en la Cuesta del Hospital.