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Accidente con tres heridos en la A-6 en San Cristóbal de Entreviñas

Un alcance entre dos turismos en el kilómetro 267 de la autovía, sentido León, moviliza a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias–Sacyl

El 112 ha movilizado recursos sanitarios de Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico.

El 112 ha movilizado recursos sanitarios de Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

A las 12.46 horas de este viernes se ha registrado un accidente de tráfico en el kilómetro 267 de la autovía A-6, en sentido León, dentro del término municipal de San Cristóbal de Entreviñas, según ha reportado el 112.

El siniestro ha consistido en un golpe por alcance entre dos turismos que circulaban por la A-6 en dirección a León. No se han detallado por el momento las circunstancias concretas en las que se ha producido la colisión ni la posible afectación al tráfico en la zona.

Como consecuencia del accidente, se ha informado de la existencia de tres heridos que precisan atención sanitaria. El parte remitido al 1-1-2 indica que, en base a la primera valoración realizada desde el lugar, ha sido necesario movilizar recursos asistenciales para la atención de estas tres personas implicadas en el siniestro.

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El centro de emergencias ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora. Asimismo, se ha alertado a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios al punto del accidente para la asistencia de los tres heridos.

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