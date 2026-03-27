Sucesos
Accidente con tres heridos en la A-6 en San Cristóbal de Entreviñas
Un alcance entre dos turismos en el kilómetro 267 de la autovía, sentido León, moviliza a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias–Sacyl
A las 12.46 horas de este viernes se ha registrado un accidente de tráfico en el kilómetro 267 de la autovía A-6, en sentido León, dentro del término municipal de San Cristóbal de Entreviñas, según ha reportado el 112.
El siniestro ha consistido en un golpe por alcance entre dos turismos que circulaban por la A-6 en dirección a León. No se han detallado por el momento las circunstancias concretas en las que se ha producido la colisión ni la posible afectación al tráfico en la zona.
Como consecuencia del accidente, se ha informado de la existencia de tres heridos que precisan atención sanitaria. El parte remitido al 1-1-2 indica que, en base a la primera valoración realizada desde el lugar, ha sido necesario movilizar recursos asistenciales para la atención de estas tres personas implicadas en el siniestro.
El centro de emergencias ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora. Asimismo, se ha alertado a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios al punto del accidente para la asistencia de los tres heridos.
- El convento rural que llegó a contar con 33 religiosas y al que la falta de vocaciones aboca al cierre en Zamora
- Un pueblo de Zamora logra captar la atención del Ministerio de Turismo como nuevo destino inteligente
- Última Hora: Modificación del recorrido del Traslado del Nazareno de San Frontis
- Un edificio del centro de Benavente entra en riesgo de colapso por falta de mantenimiento
- Detenido un joven en Benavente por presunto intento de agresión sexual
- Detenido y puesto en libertad tras una doble violación a una menor en Benavente
- Siete cofradías y hermandades de Zamora experimentan variaciones en sus recorridos este año
- Condenados los directivos que intentaron comprar una empresa de Zamora con cheques sin fondos