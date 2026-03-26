Preparativos de Semana Santa
Ocho procesiones de Benavente modifican su recorrido por las obras de la Rúa
Las procesiones buscan alternativas al tramo de la vía céntrica afectada por las obras acortando recorridos, modificando algunos tramos o realizando itinerarios paralelos por Herreros
A unos días del inicio de las procesiones de la Semana Santa las cofradías ultiman los detalles de los recorridos que tendrán que seguir cada uno de los desfiles procesionales y que este año, en su gran mayoría, se verán modificados por las obras de la calle la Rúa. Este miércoles aún no estaban definidos los recorridos de todas las procesiones, pendientes de confirmar si podrán pasar finalmente por la Ronda del Progreso (que une la calle La Rúa con calle Herreros).
Las procesiones del Domingo de Ramos, la de la Santa Vera Cruz, la Oración con el Cristo de los Afligidos y la del Domingo de Resurrección habían previsto evitar el tramo de obras de La Rúa enlazando las procesiones con Herreros por la Ronda del Progreso. En la tarde de ayer explicaba el presidente de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y el Santo Entierro, José Martínez que "en esta calle vamos a tener un tramo muy estrecho porque está la caseta de obras y estamos valorando si se puede o no pasar".
Finalmente estos son los nuevos recorridos:
- El recorrido que sí estaba definido es el de la Procesión de la Dolorosa este viernes, que evitará el paso por La Rúa por completo. Desde Santa María el desfile procesional discurrirá por la Plaza de La Madera y calle Sancti Spiritus hasta la Plaza Juan Carlos I para volver a Santa María y enfilar por Herreros hasta Los Francos, por Carbajés. Desde allí volverán a Santa María.
- El Domingo de Ramos: Salida ermita de la Soledad, plaza de la Soledad, calle Santa Cruz, calle Carnicerías, plaza Mayor, calle Cortes Leonesas, calle los Herreros, plaza Santa María, plaza la Madera para entrar por la puerta oeste y la vuelta a la inversa.
- Jueves Santo sí pasará por Herreros y Ronda Progreso hasta el tramo de la Rúa no afectado por las obras.
- Procesión del Encuentro de la Cofradía de Jesús Nazareo, el Viernes Santo por la mañana, modifica su primera parte por lo que Jesús Nazareno hará el mismo recorrido que la Dolorosa por calle Herreros. El Nazareno entrará a la Plaza Mayor por Cortes Leonesas, mientras que la Dolorosa lo hará como siempre por la Calle Cartagena.
- Oración con el Cristo de los Afligidos, evita la calle La Rúa: Salida de San Juan, Plaza Mayor, Cortés Leonesas, calle los Herreros, plaza Santa Maria, la Madera y entra por la puerta oeste a la iglesia de Santa María.
- La Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, se acorta con respecto a otros años y se concentrará más en torno a la Plaza de Santa María para darle una mayor vistosidad. Se evita, al menos este año, el recorrido hasta la Plaza Mayor.
- Nueva Procesión del Santo Sepulcro del Sábado Santo por la noche, evitará La Rúa: Salida puerta oeste de Santa María, Plaza de Santa María, Calle Herreros hasta la Plaza de San Juan para entrar por la puerta oeste de la Iglesia.
- Domingo de Resurrección: la Virgen de las Angustias hará el primer tramo por Herreros y sí pasa por Ronda Progreso para seguir por el tramo de La Rúa que no está afectado por las obras para continuar con el recorrido habitual hasta la Plaza Mayor.
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