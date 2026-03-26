Ocho procesiones de Benavente modifican su recorrido por las obras de la Rúa

A unos días del inicio de las procesiones de la Semana Santa las cofradías ultiman los detalles de los recorridos que tendrán que seguir cada uno de los desfiles procesionales y que este año, en su gran mayoría, se verán modificados por las obras de la calle la Rúa. Este miércoles aún no estaban definidos los recorridos de todas las procesiones, pendientes de confirmar si podrán pasar finalmente por la Ronda del Progreso (que une la calle La Rúa con calle Herreros).

Las procesiones del Domingo de Ramos, la de la Santa Vera Cruz, la Oración con el Cristo de los Afligidos y la del Domingo de Resurrección habían previsto evitar el tramo de obras de La Rúa enlazando las procesiones con Herreros por la Ronda del Progreso. En la tarde de ayer explicaba el presidente de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y el Santo Entierro, José Martínez que "en esta calle vamos a tener un tramo muy estrecho porque está la caseta de obras y estamos valorando si se puede o no pasar".

Finalmente estos son los nuevos recorridos: