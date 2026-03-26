Una nueva cadena de robos con fuerza en Benavente sacude la calle Herreros y amplía a Las Eras la zona afectada

La Guardia Civil investiga un nuevo episodio de robos con fuerza registrados a lo largo de la madrugada del jueves en cuatro establecimientos de las calles Herreros, Cortes Leonesas, Las Eras y Santa Cruz. Los incidentes encadenados se enmarcan en una sucesión de asaltos que se viene produciendo prácticamente sin solución de continuidad desde la semana pasada y que, además, se repite de forma recurrente desde principios de año en la misma zona,aunque anoche el espectro se amplió ligeramente.

En los cuatro casos se repitió el mismo modus operandi: rompieron los cristales de puertas o ventanas para acceder al interior de los locales. Los establecimientos afectados fueron un bar, una tienda de chucherías, una barbería y una panadería, todos ellos ubicados en áreas de tránsito comercial y vecinal, lo que escala más si cabe la alarma y la preocupación ya existentes por la reiteración de este tipo de hechos.

En aquellos establecimientos que cuentan con sistemas de seguridad, las alarmas sonaron en el momento del acceso forzoso, lo que habría precipitado la huida del autor o autores sin llegar a sustraer género de valor. En el local de la calle Herreros, donde se han concentrado la mayoría de los robos desde principios de año, los asaltantes se limitaron a revolver el interior sin llevarse nada.

Monedas, daños y mucho revuelo

En otros de los negocios afectados, el botín no pasó de pequeñas cantidades de monedas, según informaron fuentes policiales. Los responsables de los establecimientos han constatado daños materiales en cristales y accesos, así como el desorden generado en el interior, mientras los investigadores tratan de determinar si existe un patrón común que permita atribuir los hechos a una misma persona. Ayer por la mañana, los establecimientos se afanaban en reponer la cristalería rota de los accesos.

La sucesión de robos a lo largo de la madrugada mantuvo en constante alerta a la única patrulla disponible de la Policía Local y a efectivos de la Guardia Civil, que tuvieron que ir atendiendo los distintos avisos conforme se iban produciendo los incidentes. La acumulación de intervenciones en un corto espacio de tiempo ha vuelto a poner de manifiesto la presión operativa sobre los recursos policiales en el municipio durante la franja nocturna.

Bar en Cortes Leonesas, asaltado de nuevo esta madrugada. / J. A. G.

Estos nuevos robos se suman a los asaltos registrados el pasado martes en una cafetería de la Plaza Mayor y en la Casa de Cultura La Encomienda, así como al robo con fuerza perpetrado en una cafetería-churrería de la calle Herreros. En este último caso, el autor fue detenido poco después de acceder al local y de llevarse dos litros de leche, azucarillos y monedas. Al romper el cristal de acceso se cortó y tras ser detenido fue trasladado al Hospital. El martes, en la Casa de la Cultura, el autor, que no fue detenido, también sufrió heridas al romper una ventana y dejó un rastro de sangre.

El detenido en el episodio de la churrería, identificado como I. S., vecino de Benavente de 56 años, fue sorprendido in fraganti por la Policía cuando robaba en otra tienda de la calle Herreros en una ocasión anterior. Tras pasar a disposición judicial por el último asalto, fue puesto en libertad con cargos, la segunda vez en apenas mes y medio. Los investigadores sospechan que el mismo autor podría estar detrás de los robos con fuerza registrados esta noche, si bien las pesquisas continúan abiertas.

Aprobada definitivamente la Ley contra la Multirreincidencia

La nueva oleada de robos coincide temporalmente con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley contra la Multirreincidencia, una norma que modifica el tratamiento penal de los delitos de hurto. El texto legal introduce cambios en el Código Penal que afectan a quienes acumulan varias condenas por este tipo de delitos, con el objetivo de endurecer la respuesta frente a conductas reiteradas.

Con la nueva ley, aquellas personas que hayan sido condenadas por tres delitos de hurto, y al menos uno de ellos sea un delito leve, podrán ser castigadas con penas de entre 6 y 18 meses de prisión. Se elimina así el requisito vigente hasta ahora de que el valor de lo sustraído sume 400 euros para la aplicación de determinadas consecuencias penales, modificando el umbral económico que se tenía en cuenta.

Personación de los ayuntamientos

Además, cuando los objetos sustraídos sean teléfonos móviles, la norma prevé una pena agravada de 1 a 3 años de cárcel, quedando excluidos de este régimen los dispositivos que estén expuestos para la venta en tiendas. Esta diferenciación introduce un tratamiento específico para un tipo de bien especialmente frecuente en los delitos de hurto, sin alterar el régimen aplicable a los terminales en establecimientos comerciales.

Por otro lado, el texto habilita a las entidades locales y a los entes pertenecientes al sector público local a ejercer la acción penal en los delitos de hurto, ampliando así los sujetos legitimados para intervenir en estos procedimientos. Esta posibilidad se suma a la actuación del Ministerio Fiscal y de las víctimas, en el marco de la persecución de este tipo de infracciones.

I. S., de 56 años, entrando en el Juzgado en febrero. Ha sido puesto en libertad en dos ocasiones. Se le atribuyen numerosos de estos robos. / J. A. G.

La reforma del Código Penal también establece que, en los delitos recogidos en el artículo 57, entre los que se incluyen homicidio, aborto, lesiones o delitos contra la libertad, el juez podrá imponer medidas cautelares de alejamiento territorial. Estas medidas podrán consistir en la prohibición de residir o acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia, otra entidad local o Comunidad Autónoma, en función de las circunstancias del caso.

La Ley de Multirreincidencia entra en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y su aplicación comienza 20 días después de esa publicación. Esta previsión está recogida en el propio texto legal, que establece ese plazo como norma general para su entrada en vigor.