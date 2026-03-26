La jueza ordena el ingreso en prisión del joven detenido por la agresión sexual en la Vía Verde de Benavente

La jueza ha decretado el ingreso en prisión provisional para el joven de 21 años detenido como presunto autor de una agresión sexual cometida el miércoles por la tarde en la Vía Verde–Ruta de la Plata, en Benavente. La resolución judicial, firmada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de la localidad, ordena su traslado al centro penitenciario de Topas (Salamanca) mientras continúa la investigación.

La agresión se produjo alrededor de las 17.50 horas, cuando una mujer que practicaba deporte por la zona alertó a los servicios de emergencia de que un desconocido la había seguido, la había abordado y la había hecho caer al suelo, realizándole tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa. La víctima facilitó una descripción detallada del agresor, lo que permitió activar de inmediato un dispositivo policial.

Una patrulla de la Guardia Civil de Benavente localizó durante el desplazamiento a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima, procediendo a su identificación. Minutos después, la mujer reconoció al individuo como la persona que la había agredido, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias oficiales en calidad de investigado por un presunto delito de agresión sexual. En el operativo participaron unidades de la Guardia Civil y de la Policía Local.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital de Benavente, donde recibió atención médica. A petición de la facultativa que la examinó, fue derivada posteriormente al Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, para ser reconocida por el médico forense, siguiendo el protocolo establecido en este tipo de delitos.

La denuncia formal por la agresión fue presentada por la víctima alrededor de la medianoche, completando así los trámites necesarios para la puesta a disposición judicial del detenido. El joven, de nacionalidad brasileña, permaneció en dependencias de la Guardia Civil hasta su traslado al juzgado.