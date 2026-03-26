Un edificio del centro de Benavente entra en riesgo de colapso por falta de mantenimiento

El Ayuntamiento benaventano ha iniciado un procedimiento de orden de ejecución sobre el inmueble situado en Plaza del Grano número 10 tras detectar un deterioro avanzado en su estructura. Según el informe técnico municipal, "la cubierta posee un estado de conservación muy deficiente, con deformaciones muy marcadas que han evolucionado desde el año 2020" con riesgo de colapsar.

El informe señala como especialmente preocupante el estado de las troneras, que "han perdido la práctica totalidad de su cubierta y se encuentran parcialmente hundidas, implicando un riesgo cierto de colapso" . Esta situación podría provocar la caída de elementos a la vía pública, comprometiendo la seguridad de personas y bienes.

El mal estado de la cubierta facilita la entrada de agua y animales al interior del edificio, lo que acelera su deterioro y afecta a las condiciones de salubridad. Esta circunstancia "compromete las condiciones tanto de seguridad como de salubridad" del inmueble, según el informe técnico.

Condiciones mínimas de ornato público

En la fachada también se detectan deficiencias significativas, especialmente en un cajón situado en la coronación de la planta baja, cuyos elementos inferiores aparecen rotos y desprendidos. Además, la acumulación de restos de carteles en la planta baja afecta a las condiciones mínimas de ornato público, según recoge el informe técnico.

El Ayuntamiento ha ordenado la ejecución de obras de consolidación estructural y reparación de la cubierta, incluyendo la eliminación o arreglo de las troneras. Antes de iniciar los trabajos, los propietarios deberán presentar un compromiso de dirección facultativa y, al finalizar, un certificado de seguridad y solidez emitido por un técnico competente.

La resolución también exige la retirada del cajón de la fachada y la limpieza de la planta baja para restablecer unas condiciones aceptables de ornato. El plazo previsto para ejecutar las actuaciones es de tres meses desde la notificación de la resolución definitiva.

El coste estimado de las obras asciende a 27.168,50 euros, más impuestos. La valoración incluye desmontaje de troneras, refuerzo del armazón de la cubierta, reparación de tejas y retirada de la marquesina de la fachada. El documento señala que esta cifra es "muy inferior a la mitad del coste de reposición del inmueble", estimado en 271.800 euros .

El Ayuntamiento recuerda que el incumplimiento de la orden puede derivar en ejecución subsidiaria a costa de los propietarios o en la imposición de multas coercitivas. Estas sanciones podrían alcanzar hasta diez multas sucesivas, con periodicidad mensual y un importe máximo del 10% del valor de las obras ordenadas.

La resolución concede a los propietarios un plazo de audiencia de diez días para presentar alegaciones. Una vez resueltas, comenzará a computarse el plazo para ejecutar las actuaciones. La Policía Local realizará el seguimiento del cumplimiento de la orden.