Doble sanción de 1.501 euros a un menor en Benavente por derribar vallas y amenazar a la Policía

Un menor se enfrenta a dos multas acumuladas de 1.501 euros por derribar varias vallas de protección y lanzar amenazas directas contra agentes de la policía local. Estos incidentes se produjeron a las 04.42 horas del 8 de noviembre de 2025. Una vecina alertó de que una persona con sudadera blanca y mochila había tirado las vallas, lo que motivó la intervención inmediata de los funcionarios. "Se observan las vallas […] en el suelo. Esta situación crea un grave peligro pudiendo provocar un accidente o avería en los vehículos que circulen […] También para los peatones que puedan tropezar y ocasionarles alguna lesión", detalló la Policía en su informe.

Los agentes localizaron poco después a dos jóvenes en una calle cercana, uno de ellos coincidente con la descripción facilitada por la vecina, y procedieron a su identificación. Al ser preguntado por lo ocurrido, el menor afirmó que "llevaban sentados en el banco dos minutos y que no se han enterado de lo que ha podido pasar", adoptando después una actitud "desafiante y provocadora". Minutos más tarde, los policías contactaron con su progenitor para informarle de los hechos.

El informe policial hace notar que el derribo de las vallas supuso una alteración indebida de bienes públicos que generó un riesgo para la circulación y para los peatones. Por ello, ha iniciado un primer expediente sancionador con una propuesta económica de multa de 751 euros por una infracción muy grave relacionada con el deterioro de elementos destinados a garantizar la seguridad en la vía pública.

Del vandalismo a las amenazas

Una segunda resolución, emitida el mismo día, detalla otro episodio ocurrido durante la intervención policial. En el momento de proceder a la filiación, el joven comenzó a dirigirse a los agentes con expresiones amenazantes. Literalmente el menor se dirigió a los agentes con estas expresiones: "Hijos de puta, payasos, os reviento a todos, me da igual dos que veinte. Cuando os pille os voy a matar. No tenéis ni puta idea de quién soy yo". Estas manifestaciones constituyen, según el expediente sancionador, una falta grave por falta de respeto y perturbación del normal desarrollo del servicio policial.

Por estos hechos, se ha propuesto una segunda sanción de 750 euros, situada en el tramo máximo previsto para este tipo de infracciones. La duración máxima del procedimiento será de seis meses desde su inicio; si no se dicta resolución en ese plazo, se producirá la caducidad del expediente.