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Educación

La Biblioteca Municipal de Benavente acerca sus servicios al alumnado del colegio Virgen de la Vega

La actividad forma parte del programa educativo municipal dirigido a los centros de la ciudad

Un momento de la presentación de los servicios bibliotecarios al alumnado de ESO del Virgen de la Vega.

Un momento de la presentación de los servicios bibliotecarios al alumnado de ESO del Virgen de la Vega. / A. B.

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado la puesta en conocimiento del alumnado de secundaria de los servicios y recursos que ofrece la Biblioteca Municipal. Ante más de medio centenar de alumnos, la directora de la Biblioteca, María José Pérez, detalló la oferta del centro bibliotecario, desde su ubicación y una breve historia del edificio hasta el préstamo de libros y películas, así como las distintas salas de estudio disponibles para preparar trabajos o exámenes.

La concejala de Educación, Mercedes Benítez, señaló que el objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes conozcan los servicios de la Biblioteca Municipal, un espacio que no solo presta libros, sino que contribuye al aprendizaje, la formación y el acceso a materiales útiles, recordando además la importancia de este recurso municipal.

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La directora del centro bibliotecario destacó que, en actividades como esta, muchos alumnos se sorprenden al descubrir prestaciones como el préstamo interbibliotecario o la variedad de trámites que pueden realizarse a través de internet. Esta acción forma parte del programa educativo que el área de Educación del Ayuntamiento de Benavente ofrece a los distintos centros educativos de la ciudad.

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