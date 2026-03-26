Benavente da luz verde a la renovación integral de la Plaza Virgen de la Vega por casi 500.000 euros

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el proyecto técnico de la obra de “Renovación de la Plaza Virgen de la Vega en Benavente”, que contempla un presupuesto de ejecución de 499.999,99 euros. La decisión se ha adoptado en la sesión celebrada en el día de hoy, según ha informado el propio consistorio en una nota oficial.

La actuación tiene como objetivo transformar la plaza en un espacio “adaptado a los nuevos tiempos, dinámico y atractivo, capaz de responder a las necesidades actuales de la ciudadanía”, manteniendo al mismo tiempo “el respeto por el contexto histórico y cultural del municipio”. Con esta intervención se pretende actualizar uno de los puntos significativos de la ciudad sin perder las referencias que lo vinculan a la identidad local.

El proyecto plantea una intervención integral que combina de forma coordinada distintos criterios de diseño urbano. Entre ellos se incluyen la sostenibilidad, la accesibilidad universal, la seguridad, la identidad urbana y el respeto al patrimonio histórico, que se configuran como ejes fundamentales de la remodelación prevista para este espacio público.

Sostenibilidad y accesibilidad universal

En materia de sostenibilidad, la propuesta se orienta a adecuar la plaza a parámetros contemporáneos de gestión responsable del entorno urbano. El diseño se concibe para favorecer un uso eficiente del espacio y para integrarse de manera respetuosa en el tejido existente, en línea con las exigencias actuales de los entornos urbanos consolidados.

La accesibilidad universal se incorpora como criterio básico de la actuación, con el objetivo de que la plaza pueda ser utilizada en condiciones de igualdad por toda la ciudadanía. La intervención se concibe para eliminar barreras y facilitar los desplazamientos y estancias, de acuerdo con los principios de accesibilidad recogidos en el proyecto técnico.

El componente de seguridad se integra igualmente en la planificación del espacio, con el propósito de garantizar un uso adecuado y ordenado de la plaza. La configuración del entorno se diseña para favorecer la convivencia y el tránsito, en coherencia con las necesidades actuales de los vecinos y usuarios del área.

La identidad urbana y el respeto al patrimonio histórico se consideran elementos esenciales en la renovación de la Plaza Virgen de la Vega. El proyecto busca mantener la coherencia con el contexto histórico y cultural del municipio, de forma que la nueva imagen del espacio continúe vinculada a la memoria y a los valores urbanos existentes.

Como elemento singular, el proyecto incorpora un reloj integrado en el pavimento, concebido como hito urbano dentro de la nueva configuración de la plaza. Este recurso se vincula específicamente “en referencia a los horarios de los centros educativos existentes en sus inmediaciones”, reforzando la relación del espacio con la actividad cotidiana del entorno.

La intervención en la Plaza Virgen de la Vega se enmarca, según la nota municipal, en la voluntad de adaptar este punto de la ciudad a las demandas actuales de uso ciudadano. El Ayuntamiento de Benavente sitúa así esta actuación dentro de una estrategia de actualización de espacios públicos que combine funcionalidad, atractivo y respeto por el contexto local.