Sanidad
Una nueva avería en el TAC de Benavente en pocos meses obliga a derivar urgencias a Zamora
La Delegación Territorial de la Junta anuncia la próxima licitación de un equipo nuevo de Tomografías para el Hospital tras las incidencias recurrentes
El TAC del Hospital de Benavente permanece averiado desde el pasado lunes 23, lo que ha obligado a reorganizar la actividad diagnóstica del centro. Las urgencias que requerían esta prueba de imagen se han derivado al Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, y las citas programadas han sido reubicadas en nuevas fechas a la espera de la resolución de la incidencia técnica. El martes por la noche, un caso de ictus fue derivado de urgencia a León.
La avería se produce en un aparato con 13 años de antigüedad, que ya había sido utilizado con anterioridad en otra área de salud de la comunidad antes de su instalación en Benavente. En los últimos meses se venían registrando fallos de forma regular en este equipo de tomografía axial computarizada, lo que había generado una dinámica de reparaciones frecuentes y ajustes en la programación de pruebas.
La Gerencia de Salud contrató recientemente un servicio de mantenimiento con la empresa Siemens para este TAC, con el objetivo de asegurar su operatividad. Pese a ello, la nueva avería ha obligado a activar de nuevo los protocolos de derivación y reorganización asistencial, mientras los servicios técnicos trabajan en la reparación del dispositivo.
En manos de los servicios técnicos
El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado esta mañana que tuvo conocimiento de la incidencia el lunes 23, cuando recibió la llamada de la Gerencia de Atención del Sacyl en Zamora. Según relató, “inmediatamente se pusieron en contacto con los servicios técnicos para que se pusiesen en servicio a la mayor brevedad posible”, con el fin de minimizar el impacto asistencial de la avería.
Prada ha indicado que los equipos técnicos han estado trabajando durante estos días en una reparación “rápida” de este “elemento importantísimo de diagnóstico”. Añadió que, en la mañana de hoy, le trasladaron que esperaban tener el TAC “habilitado y preparado a lo largo de la mañana”, si bien precisó que en el momento de sus declaraciones no podía confirmar si el aparato estaba ya en funcionamiento.
En relación con la atención a los pacientes, el delegado territorial detalló que las pruebas calificadas como urgentes se derivaron desde el lunes al Hospital Virgen de la Concha. El resto de exploraciones pendientes se están reprogramando “en función de la fecha que esté habilitado el funcionamiento” del TAC de Benavente, con el objetivo de retomar la actividad ordinaria una vez se confirme la reparación.
Prada ha subrayado que Benavente “no tiene una demora amplia” en este tipo de pruebas diagnósticas y que únicamente se han trasladado las consideradas más urgentes, aunque señaló que no podía concretar el número exacto de exploraciones derivadas. La prioridad, según la información facilitada por la Gerencia, ha sido garantizar la realización de las pruebas imprescindibles sin demoras añadidas.
El delegado territorial recordó además que, “hace aproximadamente dos meses”, la Gerencia Territorial inició los correspondientes expedientes económico-administrativos para dotar al Hospital de Benavente de un nuevo TAC. Se trata de un procedimiento de contratación que calificó como “largo”, pero que se encuentra ya en marcha para sustituir el actual equipo.
Según ha explicado, el objetivo es que el nuevo equipo de tomografía pueda licitarse “en los próximos meses” y llegar a estar en funcionamiento también “a lo largo de los próximos meses”, una vez completados los trámites administrativos y de instalación. La sustitución del aparato pretende dar respuesta a las averías recurrentes registradas en el TAC actual y asegurar la continuidad del servicio de diagnóstico por imagen en el área de Benavente.
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