El mercadillo de la Plaza del Grano en Benavente se traslada a La Encomienda de modo temporal
El cambio se realiza mientras duren las obras de la Calle La Rúa y, además, la próxima semana la actividad del mercado se adelanta a la jornada del miércoles
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Mercados que, con motivo de las obras de la Calle La Rúa, los puestos del mercado de la fruta y la verdura que se ubican habitualmente en la Plaza del Grano pasarán a colocarse en la Calle La Encomienda y la Plaza Mayor. Esta medida entrará ya en vigor a partir de mañana jueves, 26 de marzo.
Además, la jornada del mercado semanal de la próxima semana coincide con la festividad del Jueves Santo, por lo que la jornada del mercado semanal se trasladará al miércoles, 1 de abril. En esta ocasión no habrá mercado en el jueves festivo.
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