Detenido un joven en Benavente por presunto intento de agresión sexual
La víctima fue asaltada mientras hacía deporte por un hombre de algo más de veinte años
Detenido en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Benavente un joven de algo más de veinte años de edad por el presunto intento de agresión sexual a una mujer, en la tarde de este miércoles.
Sobre las seis de la tarde el joven de nacionalidad extranjera asaltó a la víctima mientras realizaba deporte, en la zona de las Cerámicas, según ha podido saber este medio. Una zona muy transitada a esa hora de la tarde por personas que salen a caminar. Aún no se ha presentado denuncia, puesto que la víctima está asistida en el Hospital Comarcal de Benavente.
Las primeras informaciones señalan que la mujer realizaba deporte y el joven la asaltó y llegó a hacerle tocamientos externos sin consentimiento. La víctima al intentar escapar del agresor sufrió una caída.
El presunto autor fue localizado y detenido poco después. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
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