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Balance

Los bomberos de Benavente realizan 120 servicios en dos meses, 25 por fuegos

Protección Civil lleva a cabo 40 salidas, la mayor parte preventivas por inundaciones

Simulacro en colegio Fernando II | E. P.

Simulacro en colegio Fernando II | E. P.

Eva Ponte

La Concejalía de Seguridad Ciudadana informa a la oposición en Comisión Informativa del trabajo desarrollado por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente y por el Cuerpo de Bomberos del Consorcio.

En el caso de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente, entre el 14 de enero y el 17 de marzo de 2026, ambos inclusive, se han llevado a cabo un total de 40 servicios. De ellos, 14 correspondieron a actividades deportivas, 2 a labores de logística, 2 a búsqueda de personas desaparecidas, 9 a preventivos en eventos, 12 a preventivos por inundaciones y 1 a charlas o talleres.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha realizado, en el mismo periodo un total de 120 servicios, de los cuales 80 se llevaron a cabo en Benavente y 40 en otras localidades. Por tipología de intervención, destacan 7 incendios en viviendas, 1 fuego agrícola o industrial, 3 incendios menores, 5 incendios de vehículos y 9 incendios medioambientales.

Asimismo, se atendieron 2 intoxicaciones, 4 accidentes de tráfico, 3 incidencias relacionadas con mercancías peligrosas, 4 rescates de personas y 2 rescates de animales. Junto a estas actuaciones, el balance incluye 11 saneamientos de estructuras, 18 intervenciones de tala o poda de árboles, 4 limpiezas viarias, 2 achiques, 13 actuaciones de afianzamiento de mobiliario, 2 incidencias sanitarias, 27 inspecciones de bocas de riego e hidrantes, 1 preventivo y 2 actuaciones clasificadas en otros conceptos.

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Con este balance, el Ayuntamiento "pone de relieve la intensa actividad desarrollada en las últimas semanas por los distintos servicios municipales y de emergencia, así como el compromiso de coordinación institucional para reforzar la seguridad y la atención ante cualquier incidencia en la ciudad".

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